Tras la detección de los primeros casos de gripe aviar en Jalisco y el sacrificio de 360 mil gallinas en San Miguel el Alto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) prepara la vacunación preventiva en granjas avícolas del Estado, informó la titular de la dependencia Ana Lucía Camacho Sevilla.

Asimismo, la funcionaria detalló que también habrá un fondo de apoyo de 10 millones de pesos para el repoblamiento de aves. Recordó que este virus no afecta al humano y consideró que la actual incidencia de casos no debe impactar el precio del huevo o la carne de pollo pues, hasta el momento, no implica un desbalance en la oferta y demanda.

“Si tuviéramos una diseminación importante de la enfermedad y que se tengan que despoblar muchas granjas podría haber un desequilibrio en la oferta y demanda y pudiéramos considerar que tengamos un incremento en los precios. Vamos a vacunar, ya se está trabajando en el plan de vacunación. Además del despliegue territorial, una de las actuaciones que vamos a tener es recursos para la compra de vacunas, aproximadamente 4 millones de dosis; estamos esperando que se ponga a nivel federal la estrategia de vacunación”, detalló.

Camacho Sevilla explicó que la circulación del virus se debe a la transmisión vía las aves migratorias, pero dijo que en el Estado el brote está encapsulado. Detalló que realizan labores de contención y vigilancia en 21 municipios de la Región Altos y Ciénega.

“Al momento no se ha reportado ningún otro caso, tenemos un área de 12 granjas alrededor de las que están haciendo muestreo, las primeras 5 salieron negativas y se están siguiendo las medidas para que se pueda contener”, dijo.

Añadió que trabajan en coordinación con autoridades federales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y con productores. En el país se han detectado casos de gripe de alta patogenidad H5N1 en el Estado de México, Baja California, Aguascalientes, Chiapas, Nuevo León y Sonora.

GC