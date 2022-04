Gracias a medicina, María logra tener calidad de vida

María de los Ángeles Tamez de León fue diagnosticada hace 20 años con la enfermedad de Parkinson y sus primeros síntomas fueron un temblor excesivo en las piernas.

“No podía caminar porque temblaba mucho, este diagnóstico que me dieron era algo que yo no esperaba, tuve que ver a varios especialistas en distintos hospitales hasta que me recetaron el medicamento correcto. Actualmente tomo pastillas de Levodopa, que cuestan 800 pesos cada frasco y eso me ha ayudado a llevar una calidad de vida digna”. La mujer agregó que no recibe apoyo gubernamental que la ayude a solventar los gastos médicos. “Sí se ve afectado uno en el bolsillo, porque es una enfermedad que no tiene cura, poco a poco uno aprende a sobrellevarla”.

El 11 de abril es reconocido como el Día Mundial del Parkinson, mediante el cual se busca generar conciencia a la población sobre esta enfermedad. De acuerdo con el Departamento de Neurociencias, de la Universidad de Guadalajara, en Jalisco un total de 60 mil personas pudieran tener datos de sospecha del padecimiento.

MQ