La Selección de Sudáfrica volverá a disputar, 16 años después, una Copa del Mundo, tras certificar este martes 14 de octubre su clasificación para el Mundial 2026 al imponerse por 3-0 a Ruanda.

No lo tenían fácil los "Bafana Bafana" para regresar a una Copa del Mundo en la que no participaban desde que fueron los anfitriones en el ya lejano 2010, ya que, además de la victoria, necesitaban un tropiezo de Benín, que cayó por 4-0 en su visita a Nigeria.

Pero la responsabilidad de lograr por primera vez en su historia la clasificación para un Mundial pareció pesar como una losa para los jugadores del equipo beninés que, a los tres minutos de juego, ya marchaban por detrás el marcador (1-0).

El problema de Benín

Los "guepardos" nunca encontraron la fórmula para contener a la pareja que conformaron Victor Osimhen y Samu Chukwueze, que en poco más de media hora se encargaron de acabar con el sueño mundialista de Benín.

Si a los tres minutos Osimhen no desaprovechó un pase en profundidad de Chukwueze para firmar el 1-0, en el 37 el delantero del Galatasaray turco estableció el momentáneo 2-0 al cabecear a las redes un centro desde la derecha del exjugador del Villarreal.

Los goles no aplacaron la voracidad de Victor Osimhen que, a los seis minutos de la segunda mitad, completó el triplete al culminar con un sensacional remate de cabeza (3-0) una falta botada por Moses Simon.

Los locales ampliaron todavía más el marcador (4-0) en el tiempo de compensación, lo que privó a Benín del boleto directo para el Mundial, así como de cualquier opción de viajar el próximo verano a Estados Unidos, México y Canadá en 2026 tras verse relegados al tercer lugar por detrás de Sudáfrica y Nigeria.

El boleto de Sudáfrica para el Mundial 2026

La Selección de Sudáfrica aprovechó un tropiezo que puso en riesgo su pase al Mundial 2026, luego de que l a FIFA les dio por perdido el partido ante Lesoto por alineación indebida. El conjunto dirigido por el belga Hugo Broos vio así cómo su clasificación se complicaba de manera inesperada.

La sanción pareció motivar aún más a los "Bafana Bafana", quienes hoy aseguraron su boleto a Norteamérica tras vencer con autoridad 3-0 a Ruanda.

El conjunto sudafricano no desaprovechó la endeble defensiva de los visitantes para dejar encarrilada la victoria y la clasificación en veintiséis minutos con los goles de Thalente Mbatha, en una acción que dejó en muy mal lugar al portero ruandés, y Oswin Appollis.

La victoria la redondeó a los 72 minutos con un certero cabezazo Evidence Makgopa que firmó el definitivo 3-0 que permitirá a los "Bafana Bafana" disputar su cuarto Mundial de futbol.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Cabo Verde clasifica y estará en una Copa del Mundo por primera vez en su historia

OF