Gobierno, imposibilitado de castigar a ciclistas que incumplen norma

No sólo los conductores de autos incumplen las normas viales, también hay ciclistas que, por desconocimiento u omisión, rompen las reglas de movilidad en la ciudad. El problema es que la Policía Vial no puede sancionarlos por no tener matrícula.

Pedalear sobre la banqueta, en sentido contrario, sin aditamentos de seguridad, pasarse los altos e incluso llevar a más de una persona son algunas faltas detectadas durante un recorrido realizado por avenidas con ciclovía como Ávila Camacho, Federalismo y Washington.

Los infractores dijeron que iban sobre la banqueta para sentirse más seguros, pues la mayoría de automovilistas “no los respeta”. Quienes circulaban en sentido contrario añadieron que así se aseguraban de que los conductores “los vieran de frente”.

Los que no portaban casco afirmaron que recorrían distancias cortas y “no lo sentían tan necesario”; otros, que “no les gusta usarlo”. La mayoría aseguró desconocer que incumplía la normatividad vigente.

De acuerdo con el Artículo 12 bis de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, quienes vayan en bicicleta tienen la obligación de respetar los señalamientos de circulación, así como los espacios peatonales, viajar en el sentido de la vía, no exceder la capacidad de transporte, mantener su unidad en buen estado y usar aditamentos, bandas reflejantes y luces.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad, a cargo de la Policía Vial, reconoció que si bien es su deber hacer cumplir la ley (aunque también pueden hacerlo los agentes viales municipales), no puede sancionar o exigir el cumplimiento de las obligaciones de los ciclistas porque estos vehículos no tienen matrícula ni se les exige un permiso o licencia de circulación, como en el caso de las motocicletas y los vehículos de cuatro ruedas.

Ver circular a ciclistas sin casco de seguridad y por zonas peatonales, una constante. EL INFORMADOR/F. Atilano

Piden impulsar educación vial para ciclistas en ZMG

Con la finalidad de formar nuevos ciclistas que conozcan las normas que deben cumplir, así como sus derechos sobre la movilidad, el colectivo GDL en Bici hizo un llamado a las autoridades para impulsar proyectos de educación vial que los ayuden a circular con mayor seguridad, aprovechando la infraestructura ciclista existente.

“El Gobierno debería tener más espacios de educación donde la gente que tenga interés de conocer estos temas pueda acercarse a hacerlo. No se trata sólo de construir un espacio, sino de invertir en materiales y personal que esté dispuesto a apoyar a los nuevos ciclistas”, dijo Yeriel Salcedo, integrante de GDL en Bici.

Otro proyecto que podría aplicarse en Jalisco, añadió, es el de formar ciclistas desde la educación básica, haciendo visitas cada cierto periodo a las escuelas para educar a las y los niños sobre el uso adecuado de la bicicleta, como ocurre en España y Holanda.

Uno de los pocos proyectos que hay es la Biciescuela del Ayuntamiento de Guadalajara, misma que se encuentra suspendida de manera presencial debido a la alerta sanitaria por COVID-19, mientras que desde lo civil lo hace el colectivo GDL en Bici.

Salcedo añadió que se tenía previsto un proyecto en conjunto con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para La Movilidad (AMIM) para retomar y relanzar, de manera sintética, el Manual del Ciclista Urbano, elaborado a mediados de 2016 por el entonces Instituto de Movilidad y Transporte (IMT)y 18 organizaciones ciclistas, y que fue distribuido de manera gratuita. Sin embargo, afirmó que el proyecto quedó “en pausa” debido a la pandemia y no ha sido reestablecido.

A partir de la nueva administración estatal, el IMT pasó a formar parte del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), que informó que por el momento se han establecido otras estrategias para motivar a los ciclistas a cumplir la norma por su seguridad y para la sana convivencia con el resto de los integrantes de la pirámide de movilidad.

Por ejemplo, mediante publicaciones en sus redes sociales y las de MiBici Pública con consejos para circular con precaución, como el hacer señalamientos con los brazos para avisar a los automovilistas que se dará vuelta, informando sobre la señalética de la infraestructura ciclista o recordando a los automovilistas que, al rebasar, deben hacerlo a una distancia de al menos 1.5 metros.

El Manual del Ciclista Urbano también está disponible en línea, en la liga info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/manual_de_ciclismo_urbano.pdf. Los usuarios pueden descargarlo y compartirlo.

Por último, Salcedo llamó a la comunidad ciclista más experimentada a cubrir los huecos que se tienen hasta ahora por parte de las autoridades, con la finalidad de orientar a los nuevos usuarios sobre las normas que deben cumplir.

LAS REGLAS BÁSICAS

¿Qué debe hacer un ciclista?