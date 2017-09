Gobierno de Jalisco justifica aumento en Ruta Artesanos

Por frecuencias de paso de hasta 30 minutos, paradas irregulares (en lugares no oficiales), maltrato por parte de algunos choferes, unidades llenas de gente y menos asientos o falta de opción para ahorro por prepago, diez usuarios de la ruta Troncal Artesanos del modelo ruta-empresa consideraron "injusto" el aumento de la tarifa, que pasará de siete a nueve pesos a partir del 1 de octubre.

Gonzalo Sánchez, vocero del Gobierno de Jalisco, dijo que aunque son sensibles a los pendientes que hacen falta, lo que ofreció la actual administración es la consolidación del modelo. "Hay vicios que tiene el sistema anterior que de la noche a la mañana o con tres meses de operación no se van a corregir del todo, lo que necesitamos es la colaboración de los usuarios, que estén haciendo llegar estas quejas para atenderlas y seguirlas solventando. Lo lamentable no es que no existan o pudieran existir, sino que se mantuvieran, el modelo de la ruta empresa tiene que irse consolidando", indicó.

Sánchez resaltó que lo ideal sería fijar límites de tiempo para corregir esos pendientes, aunque eso le correspondería a la Secretaría de Movilidad, quien debería tener un plazo que no exceda este año para que todas las inconsistencias que reporta la ciudadanía sean subsanadas.

"Sí está existiendo una transformación, que tiene que mejorarse y consolidarse, que tiene que cuajar eso es cierto y nosotros lo aceptamos pero no hay otra manera de que cuaje sino aceptándola y yendo hacia adelante", indicó.

Dijo que tienen sondeos de opinión que reportan que si bien las cosas no son perfectas, van bien, ya que hay calificaciones que ponen a esta ruta-empresa, en niveles parecidos a los del Tren Eléctrico. "Que se tienen que corregir cuestiones como frecuencia el prepago eso es real, el asunto es que no se va a corregir frenando la inercia".

Agregó que los transportistas de la ruta Artesanos operan con números rojos, pero eso no significa que prioricen sus necesidades por encima de los de la ciudadanía. "Están arriesgando su capital, se están comprometiendo para la transformación del modelo, y me parece que eso es un cambio en sí mismo que esperemos se refleje en el resto de los transportistas que también están ávidos de que sus rutas sean rentables".

Usuarios no ven mejoras

"La tomó desde que empezó, pero ahora con nueve pesos cómo le vamos a hacer, está muy difícil, no hay trabajo", dijo Arturo Mejía, usuario frecuente de la ruta Troncal Artesanos.

Silvia Espinoza señaló que nueve pesos es un precio muy elevado para un pasaje, sobre todo porque los camiones tardan hasta 30 minutos en pasar. "La verdad no alcanza, será un aumento muy injusto. Mientras no suban los sueldos cómo va a pagar uno eso, es demasiado, y luego pues que pasen seguido, estarán muy bonitos sus camiones rojos pero no pasan".

"El detalle es que siguen siendo muy espaciados, pasan muy esporádicamente igual que como antes. Hacen falta más camiones porque no son constantes, por lo mismo de que tardan mucho la gente se alcanza a juntar y se llena, hasta 20 minutos andar esperando", aseveró Yolanda Apolinar.

Joyce Fernández aseguró que las paradas y bajadas son irregulares. "Nos dijeron que íbamos a poder transbordar por menos dinero pero no es cierto. Lo de las paradas oficiales no es cierto, y los choferes tienen mala actitud, no vale la pena los nueve pesos".

"El subirle es exagerado porque siempre se tardan hasta 20 o 25 minutos. Desde que empezó ha mejorado pero leve, buen servicio no es. Se puede decir que antes eran camiones viejitos pero daban buen servicio", agregó Maximino Madrigal.

EL DATO

Ruta Troncal Artesanos: 26 camiones

Ruta ComplementariaC06: 15 unidades

Ruta de Características especiales: 30 unidades