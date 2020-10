Gobernador ignora a familias de desaparecidos en informe: colectivos

Hablar con la verdad, actuar con responsabilidad y poner a las víctimas en el centro fueron las tres promesas que el gobernador anunció en su informe sobre personas desaparecidas. Sin embargo, a decir de las familias, ni siquiera la última se cumplió pues no fueron invitados al informe.

"Vamos a poner la voz que intentaron censurar"

Martha Leticia García, del colectivo “Entre Cielo y Tierra”, señaló que “vamos a poner la voz que intentaron censurar al no invitarnos. Las familias a diferencia del gobernador sí conocemos las instituciones y sus deficiencias”.

Durante el informe “Las familias hablan”, agregó que no representan la realidad, ni en los datos ni en la experiencia con las instituciones.

Por su parte, Esperanza Chavez de Por Amor a Ellxs resaltó que fue un “ejercicio unilateral para instalar un discurso oficial sin hablar con la verdad”.

Indicó que “no nos invitó al informe y tuvo la desfachatez de afirmar que nunca había habido un ejercicio de participación como ese. Sigue sin cumplir con su compromisos de instalar las mesas interinstitucionales y el Consejo Estatal Ciudadano”.

De acuerdo con los testimonios de familiares de desaparecidos, contrario a lo dicho por el gobernador, han sufrido en idas y vueltas por las instituciones, principalmente en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, sin resultados de las investigaciones.

Uno de los casos fue el de Martha Olivia, quien compartió que, aunque su hijo Arturo tiene un año desaparecido, no hay búsqueda e investigación serias, exhaustivas y eficaces.

“Nosotros hemos investigado con nuestros medios y creamos las posibles líneas de investigación Muchas veces nos pusimos en riesgo y nos amenazaron. A pesar de lo que compartimos con Fiscalía no hay avances de donde está o qué pasó”, detalló.

Añadió que también les han negado copias de la carpeta.

Además de los colectivos, estuvieron reunidas diferentes organizaciones, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD). Ana Karolina Chimiak, expuso que realizaron un informe llamado “Las Familias Hablan” con los tres compromisos del gobernador y donde escribieron datos duros como la diferencia entre los registros de desaparecidos nacionales y estatales.

Denuncian olvido de desaparecidos fuera de la ZMG

Fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) el olvido de los desaparecidos es peor.

La hija de Kata Mireles, por ejemplo, desapareció el 18 de abril de 2015 en Lagos de Moreno, de donde son originarias y donde merma un clima de violencia por grupos delincuenciales.

“En las regiones no hay nada, no hay fiscalía y no se investiga nada, estamos en el olvido. Muchos no denuncian por miedo. Tenemos deficiencias en el Servicio Médico Forense (Semefo). Aquí vamos y buscamos y dicen que no hay nada, que todo se va a Guadalajara, porque todo está enfocado en ZMG. Aquí tenemos mucha gente desaparecida”, subrayó Kata.

Guadalupe Camarena y Mayra Ávalos Camarena buscan a sus cinco hijos y hermanos, respectivamente, en Ocotlán. Lucero fue la primera en desaparecer el 6 de junio de 2016, mientras que los otros cuatro hermanos lo hicieron el pasado 19 de diciembre de 2019.

De los últimos, se han aportado pruebas para que haya órdenes de aprehensión en contra de los policías responsables de los hechos. Sin embargo, una jueza la negó justificando que era insuficiente.

Mientras, durante la apelación del Ministerio Público, dos de los responsables ya no son policías y uno ya se fue a Estados Unidos: “esto de prolongar la judicialización nos deja en vulnerabilidad y riesgo para que los policías responsables se puedan ir del país”, dijo Mayra.

NR