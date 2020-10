Seguridad en Jalisco: Denuncian desaparición de alumno de la UdeG

Carlos Maximiliano Romero Meza es estudiante de segundo semestre de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Guadalajara (UdeG). El pasado jueves 22 de octubre, fue privado de su libertad en la colonia Tuzania en Zapopan, Jalisco y desde entonces, su familia no ha tenido noticias de él. La última vez que lo vieron usaba bermudas azules, playera negra, una sudadera azul con blanco y tenis adidas color azul rey.

"Hoy se cumple una semana y yo no sé nada, absolutamente nada", lamenta la mamá del joven

Según la información proporcionada por su madre, los hechos ocurrieron afuera de su domicilio cuando dos sujetos llegaron jalaron a su hijo y lo golpearon, mientras él se resistía, hasta subirlo a una camioneta blanca con vidrios polarizados.

Su mamá pide a las autoridades "que me ayuden, que se movilicen, ya pasó una semana y no tengo ningún dato. Le digo al Rector de aquí de Guadalajara (Ricardo Villanueva) que es un estudiante más desaparecido, que no puede estar pasando, que nos ayude a mi como a otras madres" y aseguró que ya presentó su denuncia:

"Yo tengo una denuncia con ellos (Fiscalía), le están dando un seguimiento a mi caso (...) en realidad aún no hay nada hoy se cumple una semana y yo no sé nada, absolutamente nada".

Desgraciadamente, Carlos no es el primer alumno de la UdeG que ha desaparecido en fechas recientes, apenas el pasado 10 de octubre Noelia Nitzayé de 26 años fue encontrada sin vida después de haber desaparecido el 8 de octubre.

