Frangie y Cosío formalizan trabajar juntos por Zapopan

La agrupación política nacional “Confío en México" entregó la tarde de este 19 de julio al presidente municipal electo de Zapopan, Juan José Frangie, un documento que contiene los ejes de la agenda pública, las propuestas y proyectos ofertados en campaña por Salvador Cosío Gaona, -quien fuera candidato a Zapopan por el Partido Verde-, los cuales podrían ser útiles al próximo alcalde por Movimiento Ciudadano.

Conforme a lo expresado la misma noche del 6 de junio luego de que Salvador Cosío aceptara que las tendencias eran irreversibles a favor de Juan José Frangie, y que éste públicamente expresara gobernaría para todos más allá de ideologías anteponiendo el interés de la comunidad en general, se hizo un compromiso de colaboración entre los dos políticos que en esta ocasión ha sido formalizado.

Además de la entrega del documento, "Confío en México", a través de su presidente Salvador Cosío, se comprometió a apoyar las mejores causas y los buenos proyectos, “apoyando lo respaldable pero también exigiendo lo exigible señalando aquello que deba ser corregido o sea mejorable, para coadyuvar y ser parte de la evolución de la comunidad hacia mejor y mayor calidad de vida”.

Juan José Frangie agradeció el gesto a Cosío Gaona, a quien le reconoció su trabajo, su entrega, y su comprometido desempeño en la campaña. “Quiero decirte que en la contienda fuiste un gran caballero; yo creo que tu oficio político y en toda la experiencia que tienes sabes cómo jugar, cómo se juega limpio”, aseguró el alcalde electo de Zapopam.

Frangie manifestó que en este nuevo reto necesitará de gente de experiencia. “Me interesa que trabajemos juntos, que me ayudes, que me apoyes, porque solo no voy a poder con este paquete”. Dijo que cuenta con un gran equipo, pero requerirá la mirada desde fuera de gente que siempre se ha dedicado al bien común y comprometida para tener una mejor ciudad y un mejor municipio, y con este objetivo los dos políticos trabajarán juntos.

JM