Foro Plural rechaza nuevo modelo escolar chavista

El Foro Plural Jalisco anunció la realización de diversas gestiones a fin de obtener las herramientas que le permitirán interponer recursos jurídicos contra la ex Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, además de que buscará dejar sin efecto la segunda convocatoria para la elaboración de libros de texto, y exigirá el cese del venezolano Sady Arturo Loayza Escalona, quien elaboró los libros de primaria para estudiantes mexicanos.

La Coordinadora del Foro, Cecilia Carreón, apuntó que “México enfrenta una severa crisis educativa, esto refleja una falta de planeación, estrategias y rumbo claro, y si a esto le agregamos tres reformas educativas, tres cambios de titular en la Secretaría de Educación Pública y, por si fuera poco, 5.2 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas que ya no se inscribieron por el fenómeno COVID, nos encontramos frente a un grave retroceso”, dijo.

La agrupación se pronunció en contra de la ideologización educativa que se pretende imponer desde el Gobierno Federal a través de los libros de texto.

“La Nueva Escuela Mexicana”, es el método a través del cuál el director general de materiales educativos Marx Arriaga Navarro, busca establecer el eje ideológico (decolonial) donde se pretende gire toda la educación básica mexicana con una ideología marxista, fuente de inspiración del nuevo modelo educativo.

El Foro reprueba, además, la contratación del venezolano Sady Arturo Loayza Escalona como subdirector de Materiales educativos de la SEP, -un ex funcionario del régimen comunista y dictatorial de Hugo Chávez- por considerar que esta acción atenta contra la soberanía y contra el artículo 33 de la Constitución.

Condena que no se abriera convocatoria a los mexicanos expertos en educación, según lo establece el artículo tercero constitucional ni se haya tomado en cuenta a los padres de familia, quienes tienen el derecho a participar en el contenido de los libros de texto que llevarán sus hijos, sin menoscabo de que se viola El Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos, cuando el propio Marx Arriaga, dejó ver la intención de descalificar, incluso prohibir cualquier otro libro de texto en la escuela básica que no sea el editado por la SEP.

FPJ fustiga también que en la Nueva Escuela Mexicana se pretenda tener como centro de la educación a la “comunidad” y nunca más al alumno con todas las implicaciones que esto conlleva para la vida de las y los niños mexicanos.

Interpondrán juicios contra Delfina Gómez

Ante ello, el Foro Plural Jalisco buscará interponer un juicio de responsabilidad administrativa en contra de la anterior presidenta de la SEP, Delfina Gómez Álvarez. Presentará un amparo constitucional a efecto de que estos libros de texto no lleguen a las manos de los niños y niñas de primaria. Y exigirá se suspenda de sus funciones a Sady Arturo Loayza Escalona.

Las acciones concretas emprendidas:

1) La Solicitud al Instituto de Trasparencia sobre todo lo referente a las decisiones tomadas en cuanto a los planes de estudios y los libros de texto de La Nueva Escuela Mexicana.

2) Se pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe del estado que guarda, como extranjero laborando en México, el venezolano Sady Arturo Loayza Escalona.

Condenan actuación de autoridad en muerte de migrantes

En otro tema, los integrantes del Foro jalisciense recriminaron la criminalidad en la actuación de los agentes de migración que propiciaron la muerte de 39 migrantes en celdas del Instituto de Migración en Ciudad Juárez, por lo que exigieron una investigación a fondo y de entrada que se separe del cargo a su titular, Francisco Garduño Yañez, sin menoscabo de que los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, respectivamente, deberían presentar su renuncia.

El ex gobernador Emilio González Márquez, opinó que mientras el Gobierno de Morena habla fuerte contra Estados Unidos, contradictoriamente a estas expresiones indignamente les hace el trabajo sucio. “Es una vergüenza, en verdad qué lastima, en verdad que duele el ver personas que pierden la vida ante la negligencia del gobierno mexicano, de gobernantes que están más involucrados en buscar una candidatura que en resolver los problemas de México. Y el problema que tienen ahorita es de ver de quién es la culpa; del candidato Adán Augusto, del candidato Marcelo Ebrard o de un presidente que no atina a dejar las campañas de lado para dedicarse a gobernar”.

El ex fiscal Eduardo Almaguer, recordó que en 2008 se despenalizó en México la migración ilegal, y que lo ocurrido deberá calificarse como un delito de lesa humanidad que no tiene que prescribir, que tendrá que ser perseguido porque lesiona no solo el estado de derecho de nuestro país sino el estado de derecho internacional y los derechos humanos en todo el mundo.

“Comparto no solamente la (solicitud) disculpa internacional del presidente de la República que es el que representa al Estado Mexicano sino también una investigación a fondo que finque las responsabilidades en todos los niveles de un sistema migratorio en México que ya no está funcionando en el sentido de que no podemos seguir siendo la cárcel de los migrantes que tratan de ir a los Estados Unidos”.

Por su parte, Salvador Cosío, coincidió que se trata de un crimen de lesa humanidad, “es un homicidio calificado, tiene todas las agravantes que marca la Constitución y los códigos penales así como los tratados internacionales. “Independientemente de la cuestión humanitaria, está el precedente internacional que queda que México tiene un gobierno que prohíja barbarie, crimen, horror, caos, donde no impera el Estado de derecho y donde la constitución es materia muerta en su aplicación. Se tiene que solicitar la Intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este asunto no quede así; este asunto es muy grave y hay que actuar”.

Por último, en la conferencia de prensa se presentó a nuevos integrantes del FPJ, ocho jóvenes (ya suman 12) que vienen a enriquecer con sus opiniones y sus nuevas formas de ver la política. Ellos son:

• Piero Antonio Chaurand Raygoza

• Karla Esmeralda Vázquez Arriaga.

• Jesús Alberto Leyva Pérez

• Natalia Rubí Cedillo González

• César Eduardo Gómez

• Jorge Alberto Delgado

• Isabella Calderon Javelly

•Eduardo Almaguer Ureña