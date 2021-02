Florencia lucha por su vida contra el cáncer de tiroides

Desde hace 37 años, Florencia Murillo ha sufrido distintos padecimientos. Comenzó con un tumor en el oído izquierdo y hace 18 años le detectaron cáncer en la cúpula vaginal, el cual fue controlado en su momento.

Sin embargo, apenas hace un año le detectaron cáncer en la tiroides a la mujer de 89 años de edad, lo que ocasiona que cada semana le tengan que retirar la grasa que se acumula en su garganta, ocasionando abscesos de poco más de 10 centímetros, pese a la cirugía a la cual fue sometida en octubre.

La intervención quirúrgica fue realizada por el Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) y debido a la desaparición del Seguro Popular y el Programa de Gastos Catastróficos (que solo cubría siete padecimientos, sin incluir el cáncer de tiroides), la familia de Florencia tuvo que ahorrar para pagar dicha cirugía, aunque con un costo menor gracias al descuento brindado por el organismo.

Tras invertir 50 mil pesos entre estudios, medicamentos y la renta de un monitor para supervisar el estado de salud de Florencia,el cáncer no ha desaparecido, por lo que el IJC ayudó a gestionar la siguiente intervención el 16 de febrero, una esperanza para Florencia y su familia para que el tumor sea erradicado.

Sin embargo, para realizar la operación en el Hospital Ángeles del Carmen, deberán pagar 17 mil pesos por la aplicación de yodoterapia y la estadía dentro del hospital, pues Florencia debe estar aislada por varios días. Además, necesitan 29 mil 900 pesos para suministrar a Florencia una inyección de tirotropina, necesaria para estimular su tiroides y completar el proceso.

Martina, su hija, dejó su trabajo para poder atenderla. Tuvo que vender su puesto de hot dogs para obtener recursos y apoyar a su madre. Por las tardes ofrece papas a la francesa y salchipulpos, y organiza rifas para tratar de conseguir el dinero.

La hija de Florencia afirma que obtener los recursos financieros es muy importante, pues es la única manera de darle una buena calidad de vida a su madre.

Yo me salía a vender cloro casa por casa, pero ahorita ya no puedo. Quisiera ya andar en la calle para poder ayudar a mi hija porque ella sola no puede, pero resulta que ahora me salió esta enfermedad y tengo ya un año que no salgo a la calle, esa era mi vida, andar trabajando