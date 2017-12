Fiscalía sigue tres líneas de investigación en asesinato de Saúl Galindo

Con un homenaje póstumo en el Congreso, familiares, amigos, legisladores y representantes de la clase política del estado despidieron al diputado perredista Saúl Galindo Plazola, asesinado el jueves en Tomatlán.

En su mensaje la diputada, Mónica Almeida López, coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó a los tres órdenes de gobierno trabajar sin tregua por cada una de las familias que sufren una pérdida ocasionada por la violencia. La legisladora sostuvo que en el dolor del hijo del diputado asesinado se refleja la angustia de miles de personas que tienen un familiar desaparecido o asesinado.

“Los legisladores exigimos que se respete el estado de derecho, cero impunidad y se garantice el desarrollo de nuestra democracia en un ambiente de seguridad. Que se esclarezcan los hechos que nos permitan constatar a todos los jaliscienses que el Estado está trabajando para erradicar de raíz este problema y que la Fiscalía presente su estrategia e indicadores para garantizar la paz y la vida de los jaliscienses “, demandó la legisladora.

En el acto estuvo presente el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, que junto con los coordinadores parlamentarios realizaron la primera guardia de honor. El funcionario estatal adelantó que la Fiscalía tiene tres líneas de investigación sobre el asesinato, aunque no precisó detalles.

“Hay tres líneas de investigación que posteriormente el fiscal detallará. No quiero adelantar ningún tema. Estamos tomando algunos interrogatorios en estos momentos. No lo descarto (presencia del crimen organizado), ni lo afirmo, ni lo descarto. No está manchado el proceso electoral, el proceso electoral está caminando y las instituciones están fuertes”, comentó el secretario que negó que las autoridades estén rebasadas por la situación de inseguridad en la zona de la costa.

La sociedad mexicana vive con esta angustia y está indignada ante la creciente ola de violencia que vive el país

Adelantó que las próximas semanas tendrá una reunión con los presidentes estatales de partidos políticos para revisar las estrategias de seguridad de cara al proceso electoral.

El presidente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, reiteró el llamado para que se garantice la seguridad en todo el país, dijo que solicitó una reunión en la Secretaría de Gobernación para abordar el tema.

“Que se garantice la paz y la tranquilidad en el proceso electoral de 2018. La sociedad mexicana vive con esta angustia y está indignada ante la creciente ola de violencia que vive el país”, expuso el líder perredista

Al homenaje en el Congreso acudieron magistrados, consejeros de la judicatura, el alcalde interino de Guadalajara Enrique Ibarra Pedroza, el rector de la UdeG Tonatiuh Bravo, la dirigencia perredsita y ex diputados.

Previo al acto en el Congreso, se realizó una misa de cuerpo presente en el templo de San Agustín. El féretro y la comitiva salieron del Congreso acompañados por las notas de un mariachi. Los restos del legislador serán sepultados este sábado en Tomatlán.

GC