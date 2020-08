Fiscalía de Jalisco y Guadalajara brindan seguridad a regidor baleado

Luego de la negativa de la presidente municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, para brindar seguridad al regidor del partido MORENA, Alberto Alfaro García, la Fiscalía del Estado y el Ayuntamiento de Guadalajara enviaron protección al hospital.

El regidor de Tlaquepaque, Alberto Alfaro, dio a conocer que la Fiscalía ya tiene una línea de investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 26 de julio cuando fue atacado a balazos en un restaurante de comida italiana.

“El día de mañana me van a dar una respuesta, pero ya me dijeron que ya traen una línea de investigación”, sostuvo.

El funcionario de Tlaquepaque nuevamente cuestionó a la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, quien se ha negado a brindarle protección al edil, pese a que anteriormente contaba con un elemento del municipio.

“Dentro del hospital ya me dio seguridad la Fiscalía, con quien estoy muy agradecido, pero también me dio seguridad Guadalajara, a quien le han enviado oficios es a la Policía de Tlaquepaque para que me brinde seguridad, pero se niegan diciendo que no es zona de ellos”, sostuvo.

También señaló a la alcaldesa por haberlo bloqueado para entrar a la sesión de cabildo.

El edil añadió que su estado de salud es estable y que espera que pronto lo den de alta.

“Mi estado de salud está estable, me han operado tres veces, me van a operar una cuarta y probablemente una quinta intervención en el brazo. Me rompieron ligamientos, vasos venosos”, sostuvo.

NR