Muy cerca del Centro Histórico de Guadalajara, se encuentra uno de los espacios más fascinantes para quienes aman la ciencia, la tecnología y el cosmos: el Planetario y Centro Interactivo Lunaria. Este recinto es mucho más que un museo o un planetario tradicional: es un lugar diseñado para despertar la curiosidad, inspirar la imaginación y acercar a todas las edades al conocimiento del universo.

Ubicado en la colonia Miraflores, en la calle Carlos Pereira, Lunaria es fácilmente accesible desde las principales avenidas de la ciudad y cuenta con instalaciones modernas y espacios amplios ideales para disfrutar en familia, con amigos o en visitas escolares. Desde su apertura, se ha consolidado como uno de los centros de divulgación científica más importantes de la región, combinando tecnología de vanguardia con experiencias interactivas que estimulan la mente y los sentidos.

El corazón del recinto es su domo planetario, una impresionante sala esférica con proyecciones de alta resolución y sonido envolvente que permite viajar más allá de las estrellas. En cada función, el público se sumerge en espectáculos inmersivos que recorren el universo, exploran planetas lejanos, cuentan la historia del cosmos o revelan los secretos del cielo nocturno. Cada proyección es una experiencia única, educativa y emocionante que deja huella en grandes y pequeños.

Lunaria también cuenta con un pabellón de exhibiciones interactivas que invita a experimentar la ciencia de manera divertida y participativa. En este espacio se abordan temas como la astronomía, la física, la biología, la robótica y las tecnologías emergentes, todo a través de juegos, módulos didácticos y actividades diseñadas para aprender haciendo. Además, el centro organiza regularmente talleres educativos, observaciones astronómicas con telescopios, charlas científicas y exposiciones temporales que enriquecen la experiencia de cada visita.

Visitar Lunaria es abrir una ventana al universo sin salir de Guadalajara: una experiencia inspiradora que combina conocimiento, diversión y asombro bajo un mismo cielo.

CT