Fiscalía de Jalisco: Reinstalan a agente del MP tras sufrir acoso laboral

Nancy Nalleli Gómez Figueroa estuvo suspendida de su cargo desde junio del 2019 de su labor de agente del Ministerio Público del área de adolescentes tras negarse a petición de su superior en aquel entonces, Marco Antonio Montes, quien solicitó quitar cargos sin presentar elementos reunidos de una indagatoria. El 28 de febrero, el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de Jalisco dio a conocer la sentencia a favor de Gómez, que es la reinstalación de su cargo y salarios pendientes, entre otras asuntos administrativos.

Nancy se mostró satisfecha luego de la sentencia del juez, ya que durante años sufrió acoso laboral y amenazas.

“Quede suspendida, no me pudieron cesar, la lucha comenzó desde el 8 de junio del 2019, y la inhabilitación no la pudieron lograr. Tengo una cantidad de sentimientos encontrados porque recibí justicia tardía, a la vez es una justicia que se buscó en conjunto con el doctor Óscar Torrejón. La frustración fue por varios años, salía una cosa, en el primer amparo que ganamos, buscaban otra estrategia, trabas con procedimiento administrativos, es desgastante, no hay equilibrio, emocionalmente me afectó mucho, este 28 que se hizo la notificación de la sentencia fue satisfactorio, pero aún con la incertidumbre de algo más que pueda pasar”, señaló la funcionaria restablecida.

Gómez Figueroa explicó cómo estuvieron los hechos en junio del 2019, cuando su mando en el área de adolescentes le pidió poner en libertad a un sospechoso.

“Me llamó (Marco Antonio Montes) a mi teléfono personal y dijo: - te van a llevar un asunto de secuestro, necesito que otorgues la libertad, -o sea que no llevará ningún tipo de investigación, - te lo van a poner a disposición, pero tú vas a manifestar que llegó el día de ayer y vas a dar la libertad-, en ese entonces comencé a grabar y comenzó a ofender”, acotó.

Tras la negación de Nancy, le comenzaron a quitar funciones en su oficina, cuando comenzó con la denuncia dentro de la misma Fiscalía de Jalisco le pusieron trabas e incluso del área de Visitaduría la trataron de sacar de las instalaciones con seis personas armadas en dos camionetas.

Tras el Juicio de Amparo 771/2021-III con sentencia a favor de Nancy Gómez, la funcionaroa tiene que restablecerse en sus funciones como agente del Ministerio Público con su pago de salarios pendientes desde el 2019, aguinaldos, prima vacacional, cheques de control y confianza.

JM