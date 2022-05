Fiscalía de Jalisco: Paritarias protestan contra detención de la ex MP Nancy Gómez

Por la presunta detención arbitraria de Nancy Nalleli Gómez Figueroa, ex agente del Ministerio Público del área de delitos de adolescentes, quien denunció violencia laboral y corrupción por uno de sus superiores y la tarde ayer fue retenida por más de 20 elementos de la Fiscalía de Jalisco, el colectivo Paritarias se manifestó en las instalaciones de la dependencia, donde fueron atendidas por el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.

La hija de Gómez Figueroa, quien estaba con ella al momento de la retención, fue recogida posteriormente por un familiar. Gómez fue puesta a disposición de un juez, ya que según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tenía medidas cautelare por sus funciones en el pasado, administración de justicia y por el delito de abuso de autoridad. No se presentó ante el Juez octavo el 18 de abril pasado, por lo que ante su inasistencia la decretaron sustraída de la justicia.

Nancy Nalleli Gómez platicó con este medio de información en exclusiva, y señaló que ha habido represalias e intereses de su ex jefe, Marco Antonio Montes, quien solicitó quitar cargos sin presentar elementos reunidos de una indagatoria en el 2019; desde entonces ha sufrido extorsiones y amenazas.

“No es equilibrado nada, al final de cuentas saben cuáles son mis puntos débiles, no era necesario llegar a ese extremo, no estoy pidiendo nada que sea injusto”, comentó.

Nancy además señaló que nunca fue notificada para presentarse con el juez el pasado 18 de abril.

“Manifestaron que el 18 de abril no me presenté, ellos nunca me notificaron, jamás y al final de cuentas yo tengo residencia en la ciudad, saben dónde vivo, mis números, qué hago, no estoy sustraída, mis firmas son a tiempo, siempre he cumplido cabalmente”, dijo.

Lo que vivió Nancy ayer en Periférico Sur fue para ella aterrador, ya que la encerraron entre dos vehículos, además de que iba con su pequeña, bajaron sujetos armados y golpearon el cristal, situación que atemorizó a las dos.

En la audiencia celebrada esta tarde en Puente Grande, el juez noveno de control y oralidad, Jorge Antonio Nava Pérez, resolvió que prorroga las medidas cautelares a Nancy por seis meses más, hasta el 12 de noviembre del 2022. Éstas consisten en la presentación periódica ante el juez.

El 28 de febrero, el Juez Octavo de Distrito Federal de Amparo en Materia Penal de Jalisco dio a conocer la sentencia a favor de Gómez, que es la reinstalación de su cargo y salarios pendientes, entre otros asuntos administrativos.

Por su parte el colectivo Las Paritarias, entre ellas la diputada local del partido Hagamos, Mara Robles, resaltó que en el caso de Nancy hubo aviso de autoridad y estarán buscando dialogar con la Fiscalía Anticorrupción.

“Yo valoro la disposición del Fiscal para recibir una comisión de manera inmediata, le hicimos el planteamiento del caso de Nancy y aunque nos dijo que es una decisión que tomó la Fiscalía Anticorrupción ante la que seguramente iremos, le pedimos que en el ámbito de su competencia investigue el abuso de fuerza que se desplegó el día de ayer, y en segundo lugar le planteamos la instalación de una mesa de trabajo para estudiar todas las violencias contra las mujeres, porque por más que se haga el trabajo de la Fiscalía, claramente no tiene resultados y este movimiento está dispuesto a contribuir para que cese la impunidad“, dijo.

