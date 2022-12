Como parte de los trabajos realizados este año, la Fiscalía Anticorrupción informó que este 2022 cierra con siete ex funcionarios de primer nivel en la cárcel, seis de los cuales están en prisión preventiva: Francisco de Jesús “N”, ex presidente del Consejo de Administración del Ipejal en la pasada administración; Tito “N”, ex titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA); José Eduardo “N”, ex subdirector de tecnologías del SIAPA; José Félix “N”, ex servidor público del SIAPA; Susana “N”, auxiliar contable del Consejo Municipal del Deporte (Comude) Guadalajara, así como Fidel Armando “N” (en calidad de prisión preventiva domiciliaria).

Además, Antonio “C”, ex secretario de Salud, quien recibió una condena de nueve años, la más alta en materia de corrupción, y se encuentra en la cárcel.

El fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, destacó que, tras cinco años de trabajo, han logrado consolidar procesos para procesar a funcionarios de primer nivel, principalmente por delitos de peculado, desvíos y enriquecimiento ilícito.

“Teníamos más de 60 carpetas de investigación en juzgados, en espera de audiencias y no salían. Finalmente superamos la pandemia, regreso de labores y nos empiezan a dar audiencias de manera muy constante. Este año no hubo una sola semana donde no lleváramos a cabo audiencias iniciales en contra de servidores públicos”.

Indicó que este año iniciaron 711 carpetas de investigación, de las cuales, 100 se presentaron ante un juez de control por hechos de corrupción. De esas se desprenden los funcionarios en prisión, y otros casos que han terminado mediante suspensiones provisionales de proceso, es decir, una salida alterna, que propone el mismo sistema acusatorio, para que la persona inculpada o imputada pueda terminar su proceso penal, cumpliendo con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones.

“Hemos tenido sólo un asunto en juicio que es el que se desprende de la Secretaría de Salud. Muchas pueden terminar y han terminado con suspensiones condicionales de proceso, donde se logra reparación del daño en favor de un particular o alguna institución”.

Y de los procedimientos abreviados se desprenden siete sentencias condenatorias.

EO