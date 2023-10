La edición 2023 de las Fiestas de Octubre arrancó desde el pasado 29 de septiembre. Y a tres días de sus actividades, EL INFORMADOR realizó un sondeo para atestiguar la movilidad en la zona y si es conflictivo o no, llegar a la feria en relación con el tráfico.

El costo por estacionarse en alguna casa con cochera, local o en zonas de jardines, incluso en la calle, va de los 200 a los 50 pesos. La señora Lizeth Lazcano, llegó en coche con su familia y pagó 200 pesos, "como dejé la camioneta segura, me siento contenta y no se me hizo caro, se me hizo buen precio, la camioneta se quedó encerrada y la avenida está iluminada". La señora Lazcano dejó su vehículo en un local.

Recordó que el año pasado el costo era de 250 pesos. Para ella fue justo el precio porque viene desde Tlajomulco y si hubiera pagado un Uber, expresa, el costo hubiera sido más alto, "no me genera conflicto porque en esto uno ya considera el gasto y se mentaliza a la hora de que viene aquí".

Por lo mismo recomienda a los usuarios que consideren el gasto del estacionamiento como parte del dinero que se va a gastar al momento de disfrutar de la feria.

Otro usuario que no quiso dar su nombre, acudió el día de la inauguración y como llegó con prisa, encontró estacionamiento en una jardinera por un costo de 100 pesos, hoy con más tiempo llegó al mismo sitio y ahora le salió en 50 pesos, pero advirtió a quien estaba encargado de los coches que solo se tardaría poco tiempo.

Alejandro llegó con su familia a divertirse a la feria y pagó 60 pesos de estacionamiento, no se le hizo barato el pago, pero sí accesible porque le estaban cobrando en otros lugares hasta 120 pesos. Él tuvo la paciencia de buscar donde podría estar más barato el estacionarse, recordó que también le dieron precios de 80 y 100 pesos. Él dejó su coche en la calle, supervisado por quienes apartan los lugares por la zona. Alejandro vive en Tesistán, hizo 40 minutos de camino y para él fue mejor traer su coche que tomar un Uber, pues destaca que le hubiera salido más caro.

Karen Reyes y su esposo son originarios de Veracruz y vinieron a las Fiestas de Octubre por primera vez por recomendación de sus familiares. Ellos pagaron 140 pesos de Uber desde avenida Revolución hasta la feria, se les hizo caro el precio porque aseguran que en su Estado es más económico el traslado en automóvil de plataforma, hicieron un periodo de tiempo de 25 minutos, señalan que al llegar a las Fiestas hubo más tráfico.

Dos amigas que no quisieron revelar sus nombres, pagaron 180 pesos de Uber desde Tonalá hasta la feria, para ellas fue accesible el pago, ya que hicieron 40 minutos de trayecto y el tráfico aunque complicado, estaba fluido.

En las inmediaciones de la feria hay personal de vialidad al pendiente del tráfico y hasta las 20:00 horas de este domingo, todo fluía con normalidad en las inmediaciones de las Fiestas de Octubre.

Para quienes toman el tren o el macroperiférico, es afable el recorrido, se llega en tiempo y forma de acuerdo también al horario en el que se decida llegar, entre más temprano, los vagones y los camiones pasan más vacíos.

Lo complicado es el regreso, está casa editora pudo comprobar en la estación del tren de Periférico Norte que los vagones se tardan en llegar hasta 12 minutos, y ya hay mucha gente esperando, por lo que en cuanto llegan, se llenan rápidamente porque es mucha la demanda de usuarios.

Salvador Delgadillo, empleado de una mueblería, tomó el tren de la estación 18 de marzo hasta Periférico Norte y llegó en aproximadamente 30 minutos, contando el tiempo de camino hasta la feria. "se me hizo bien, no estuvo tan congestionado el trayecto".

Una de las colaboradoras de la estación de Periférico Norte, le recordó a la gente que el último tren de Auditorio salía a las 00:30 horas al igual que de Periférico Sur.

Finalmente, María Castillo, quién tomó el macroperiférico para llegar a la feria, dijo que se confió de la extensión de horarios de este transporte público y tuvo que tomar Uber para irse a su casa el pasado sábado 30 de septiembre, pues salió a las 00:30 de las Fiestas de Octubre y en lo que llegó caminando al macroperiférico eran las 00:45 horas y aunque estaba en funciones la estación, ya no pasó el macroperiférico y varias personas como ella tuvieron que irse en taxi. Así que este domingo, dijo tomará sus precauciones para que no le sucediera lo mismo.

MM