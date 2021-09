Por segundo año consecutivo y debido a la contingencia por el COVID-19, los alrededores del Palacio de Gobierno, en el primer cuadro del Centro de Guadalajara, fueron cerrados para evitar que las personas se reúnan en este punto para dar el tradicional Grito de Independencia.

“Hace muchos años me tocó aquí venir a la Plaza de Armas y la pasé padrísimo, con las bandas y la verbena. Hoy está muy triste, muy apagado"

Si bien éste sí será emitido por el gobernador del Estado, se invitó a la ciudadanía a que siga el evento en medios de comunicación y en las redes sociales oficiales a fin de evitar contagios de coronavirus.

También instan a las alcaldías de los 125 municipales a que eviten los eventos, verbenas y aglomeraciones en sus plazas principales, tal como en el Centro de Guadalajara, donde se sintió la ausencia de los más de 200 comerciantes que solían instalarse en la Plaza Liberación y sus alrededores para festejar con antojitos, disfraces y luces las festividades patrias.

Yolanda Mendoza y dos de sus familiares vinieron de visita a Guadalajara desde Chiapas. Ellas venían a pasar el Grito en el Centro de Guadalajara, pero no fue si no hasta que iban de camino que se enteraron que no habría celebración al público.

“Hace muchos años me tocó aquí venir a la Plaza de Armas y la pasé padrísimo, con las bandas y la verbena. Hoy está muy triste, muy apagado, sólo nos quedamos a tomarnos la foto del recuerdo, pero se entiende la decisión porque la salud es primero”, expresó Yolanda.

A Guadalupe Velez le ocurrió algo similar. Ella pensó que este año sí habría celebración y se dirigió al Centro para disfrutar de las festividades; sin embargo, al llegar se encontró con los cierres desde Independencia hasta la avenida Juárez, y desde Degollado hasta González Ortega.

“No entiendo la decisión, porque aquí nos cuidan pero en otros lados hay aglomeraciones, como en el camión o en los bares donde acabo de pasar. Para eso nos ponemos el cubrebocas y cada quien nos cuidamos”, lamentó Lupita.

Marisa, por su parte, trabaja en el primer cuadro del Centro Tapatío. Ella contó que en años anteriores junto con sus compañeros se quedaba a disfrutar de las festividades en la zona, sin embargo este será el segundo año que no será posible debido a los cierres determinados por las autoridades ante la pandemia. Por el contrario, decidieron realizar un trote, vestidos adhoc al día, para mantener el folclor de la celebración.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JM