Familias de desaparecidos piden agilizar procesos y quitar trabas para acceder a información

Falta de información y trabas, son factores que enfrentan las familias de personas desaparecidas en Jalisco que buscan saber qué pasó con su familiar. Adriana Méndez, busca a su hijo que desapareció hace un año siete meses, relató que hasta la fecha no ha tenido acercamiento con el agente investigador que debe dar seguimiento a su caso.

“Yo todavía no conozco al investigador que me tocó, no me han dicho que investigador es el que tengo; lo cambiaron y pues no tengo el gusto de conocerlo. Queremos que nos hagan caso, son víctimas los que se llevaron y nosotros que nos quedamos porque estamos sufriendo”, dijo.

La vecina de Tlajomulco explicó que cada que recibe la noticia de la localización de fosas con restos humanos vive con “el alma en un hilo” por la posibilidad de que su hijo pueda estar entre los cuerpos sin identificar. Comentó que acudir al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a buscar información se ha vuelto algo cotidiano.

“Créeme que es algo desesperante porque tú quieres ir a ver, abrir bolsas y te tienes que esperar a que pase al Instituto; mientras tú estás con el alma en un hilo y sin saber si ahí está tu familiar. En mi caso yo tengo la seguridad de que mi hijo no está vivo y lo he ido a buscar al Instituto, pero hasta ahorita no he tenido ningún resultado”, comentó.

Martha Leticia García, madre de César Ulises Quintero estudiante que desapareció en 2017 en La Barca, pidió a las autoridades apoyar a las familias afectadas en los diferentes municipios de la Entidad. Explicó que para poder tener información tienen que venir a Guadalajara pues la Fiscalía Especializada y la Comisión Estatal de Búsqueda no tienen presencia en el Estado.

“Es necesario que se enfoquen en los municipios, no hay asesoría ni atención precisa, la gente no sabe que hacer o a donde acudir. Nos tienen olvidados, la problemática de la desaparición de personas no se centra sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la problemática es en todo Jalisco”, concluyó.

