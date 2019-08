Fallece el ex magistrado Héctor Delfino León Garibaldi

Este lunes murió el ex magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Héctor Delfino León Garibaldi. El presidente del Poder Judicial Ricardo Suro Esteves, dio a conocer el fallecimiento en sus redes sociales donde lamentó la pérdida y manifestó su aprecio hacia el juzgador a quien calificó como "excelente amigo, maestro, compañero e impartidor de justicia. Mi más sentido pésame a familiares y amigos", escribió.

Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Mgdo en Retiro Héctor Delfino León Garibaldi, a quien siempre le guardaré un enorme y especial cariño; excelente amigo, maestro, compañero e impartidor de justicia. Mi más sentido pésame a familiares y amigos. Q.E.P.D. — Ricardo Suro Esteves (@SuroEsteves) August 19, 2019

El ex magistrado Héctor Delfino León Garibaldi formó parte de la Séptima Sala en materia Civil y se retiró el año pasado de la magistratura al cumplir 70 años. El ex juzgador promovió un amparo para que se le aplicara la inamovilidad en el cargo, pero no prosperó su recurso.

El ex juzgador es uno de los magistrados retirados que emprendieron acción legal para demandar el pago de haber de retiro.

