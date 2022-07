José Armando Ortiz estaba viendo la tele alrededor de las 08:00 horas de ayer cuando escuchó un estruendo.

“Oí el estallido. Pensé que era de la luz, pero cuando salí al patio vi todo tumbado. Nunca había visto algo así”, dijo.

La explosión en una finca de la calle Dionisio Rodríguez, en San Andrés, presuntamente por acumulación de gas LP, dejó un fallecido (un hombre de 60 años al que le cayó encima una barda mientras dormía), siete lesionados y 15 viviendas afectadas.

“Nosotros nos queríamos meter (a sacar a los afectados), pero no nos dejaron. A lo mejor hubiéramos podido hacer algo”, comentó Susana, vecina de la víctima.

Susana compartió que oyó la explosión y creyó que era un tinaco o las láminas. Fue a ver a su papá para confirmar que estaba bien y ambos subieron a la azotea.

“Vimos mucha agua, pero también había mucho olor a gas. Cuando ya íbamos de salida a la calle mi hermana llegó de la vuelta y dijo que oyó que tronó; un señor que iba caminando cayó y un carro se detuvo. Todos empezaron a gritar ‘¡sálganse, sálganse, es gas, es gas!’”, relató.

Tras este hecho, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, aseguró que reconstruir los cinco inmuebles más dañados costará al menos 10 millones de pesos.

“Tenemos un fondo que es completamente insuficiente para apoyo a menaje de 35 mil pesos que honestamente no sirven para nada”, señaló tras un recorrido por la zona.

Por ello, agregó que mañana en sesión de cabildo buscará que se prepare una partida extraordinaria para estos trabajos y para apoyar a los habitantes perjudicados.

La explosión dejó 15 viviendas con afectaciones. EL INFORMADOR/N. Navarro

Tras explosión, José Armando pierde finca en la que vivían nueve personas

José Armando Ortiz, habitante de San Andrés, en Guadalajara, donde ayer una finca se derrumbó tras una explosión presuntamente ocasionada por acumulación de gas LP, que dejó una persona fallecida, siete heridos y 15 viviendas con afectaciones, compartió las dificultades que enfrentarán él y su familia tras este hecho.

Destacó que en su casa, que quedó con daño estructural severo, vivían siete adultos y dos niños.

“Qué impotencia. Protección Civil nos dijo que vamos a tener que buscar un lugar para vivir porque no podemos ingresar. Me dijeron que podemos demoler esa parte y meter albañil, pero ¿de dónde? No podemos. Apenas estábamos construyendo unos cuartos, pasa esto y ahora a ver qué”, dijo.

“A mis sobrinos de 13 y cinco años los sacaron de arriba. Están delicados en la Cruz Roja: les cayó el techo encima”.

Susana también observó el caos después del estallido.

Contó que cuando todos salieron de las viviendas, se encontró con los familiares del hombre de 60 años que murió luego de que le cayó una barda encima mientras dormía.

Ella vio que los vecinos empezaron a sacar gente de otros lugares.

Los elementos de Protección Civil también rescataron a las mascotas de algunos afectados.

Fue el caso de “Lobita”, una perra de ocho años que estaba entre los escombros de una casa ubicada en Antonio Enríquez 303, esquina con Dionisio Rodríguez.

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, estuvo presente en la zona de la explosión y anunció que se buscará apoyar a los afectados. ESPECIAL

10 MDP para reconstrucción

El presidente municipal tapatío, Pablo Lemus Navarro, visitó la zona afectada por la explosión, en el Oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y resaltó que las labores de reconstrucción de las cinco viviendas con daños severos costarán al menos 10 millones de pesos (MDP).

“En una apreciación inicial necesitaríamos al menos 10 millones de pesos, tan sólo para la reconstrucción, más las partidas que se necesitan en apoyo. Pero sólo es una estimación muy básica”, detalló el primer edil de Guadalajara.

En el lugar del estallido, los elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del municipio trabajaron en la búsqueda de personas y mascotas desaparecidas. Las personas buscaban a dos perros, dos aves y una tortuga.

Hasta anoche se tení registro de 15 viviendas afectadas tras la explosión, que fue provocada supuestamente por acumulación de gas LP.

“Estamos apoyando a las víctimas, no las vamos a dejar solas”, dijo Lemus durante su visita al punto del accidente.

¿Cómo evitar posibles fugas?

Para detectar si un cilindro o conexión de gas tiene una fuga, coloque agua jabonosa; si se producen burbujas hay fuga.

Es importante que al comprar un cilindro de gas LP compruebe que no presente golpes, abolladuras o corrosión.

Coloque el cilindro en piso firme, nivelado y en el exterior de su hogar.

No exponga el tanque a ninguna fuente de calentamiento; la distancia mínima de un elemento que genere chispas es de 1.5 metros.

No perfore, golpee o utilice el cilindro de gas para fines distintos al almacenamiento de gas LP.

Cuando cocine no deje los quemadores de la estufa o el horno encendidos sin vigilancia.

Por ningún motivo los menores deben jugar en la cocina; coloque protectores en las perillas de la estufa.

Antes de irse a dormir o al salir de viaje, cierre las llaves del tanque de gas.