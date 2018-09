Ex director del IJCF teme por su integridad y la de su familia

Luego de que el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, anunciara la destitución del titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, el ex director aseguró que teme por su integridad física y la de su familia.

En entrevista para Notisistema, Cotero Bernal aseguró que su cese fue parte de una venganza por parte del gobernador y del secretario de Gobierno, Roberto López Lara, por lo dicho tras los dictámenes del caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos en marzo pasado.

“Estoy mejor así en estas condiciones, que no vaya a tomar otras medidas porque el secretario es de conductas no muy probas y hay que tener cuidado”, dijo el ex titular del IJCF.

Cotero dijo también que fue hace dos años cuando el entonces fiscal, Eduardo Almaguer y el fiscal central, Rafael Castellanos, determinaron el manejo y destino de los cuerpos debido al sobrecupo en el IJCF.

Sin embargo, de acuerdo con el Reglamento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, es deber del Instituto llevar el control de la admisión, custodia y entrega de los cadáveres que hayan sido puestos a disposición del Instituto, además de establecer y operar un mecanismo de acción a la ciudadanía para la identificación de los cadáveres.

OA