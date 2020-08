Ex coordinador perredista, Gerardo Quirino, se suma a bancada de MC

Aliado desde el inicio de la Legislatura estatal con la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), el diputado, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, se integró oficialmente a la bancada naranja.

El legislador sostuvo que su decisión de renunciar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a su coordinación parlamentaria fue por congruencia, pues desde la campaña impulsa el proyecto del gobernador y la mayoría de los votos que recibió en el distrito 12 de Tlajomulco, fueron aportados por MC ya que fue candidato por la alianza.

Lo más importante son y seguirán siendo las familias de Tlajomulco y Jalisco, seguiré trabajando por ustedes ahora desde la Comisión de Hacienda cuidando el dinero que es de todos. pic.twitter.com/uCbXsWXbA2 — Gerardo Quirino (@GerardoQuirinoV) August 18, 2020

“No es un tema de que ya no me haya gustado el PRD, cumplo un ciclo con ese partido y decidí retomar otro ciclo con la gran oportunidad que me da el partido Movimiento Ciudadano. Estoy en buenos términos con el PRD”, expuso.

Velázquez Chávez fue designado como presidente de la Comisión legislativa de Hacienda, espacio que le cede al diputado y presidente estatal de MC, Ricardo Rodríguez Jiménez quien se mantendrá como vocal. Como parte de los cambios, la diputada Mara Robles se incorporará como vocal a la Comisión de Vigilancia y deja la de Hacienda.

Con este ajuste, la bancada emecista en el Congreso estatal queda integrada con 17 diputados y la del PRD se redujo a sólo un legislador.

GC