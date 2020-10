Evitan que SIOP informe al Congreso sobre avance de la inversión en obras

Por considerar una falta de respeto fijar la comparecencia sin antes consultar la fecha, la Junta de Coordinación Política (JCP) del Congreso del Estado pospuso agendar la comparecencia del secretario de infraestructura y obra pública, David Zamora Bueno, hasta acordar con el funcionario estatal cuándo puede acudir.

En sesión de la Junta estaba contemplado aprobar que el próximo 14 de octubre el secretario acudiera a presentar informe sobre el avance del programa anual de inversión pública. El punto fue retirado a petición del diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, que calificó como una falta de educación agendar la reunión sin consultarlo antes con el funcionario.

“Me parece poco profesional que se esté definiendo una fecha sin haber tenido la atención de hablarle. No es el estilo que tenemos de citar autoritariamente, pido respeto para el trabajo del Poder Ejecutivo”, argumentó el emecista.

La presidenta de la JCP, Érika Pérez García, insistió en que la reunión se debía aprobar y la fecha podría modificarse en caso de que el secretario no pudiera ajustar su agenda.

“Siempre nos hemos manejado con respeto, no le veo problema en que se apruebe y si no puede ese día, que se cambie, sin problema. Que no pase como el tema de A Toda Máquina que tenemos aprobado por el pleno las comparecencias y nunca se han llevado a cabo”, comentó.

La coordinadora del PRI, Mariana Fernández Ramirez, recordó que cuando se aprobó el pasado crédito de seis mil 200 millones de pesos incluyeron que el titular de la SIOP debía presentar informe semestral y no lo ha hecho.

Las diputadas de Morena y PRI pretendían que el titular de SIOP presentara explicación de cada una de las obras y proyectos que se realizan utilizando los fondos del Programa Anual de Inversión Pública del año 2020, que implica techo financiero de 11 mil 523 millones 907 mil pesos. Así como los procesos de selección, licitación, contratación, avance de las obras; entre otros puntos.

El PAN, Partido Verde, PRD y Partido del Trabajo; secundaron la petición de Movimiento Ciudadano y el acuerdo fue retirado y no se votó la comparecencia.

Lamentan fallecimiento

Los presidentes de Grupos Parlamentarios en el Congreso de Jalisco lamentaron el fallecimiento del ex diputado local Claudio Palacios Rivera, que fue integrante de la Legislatura 49.

También se solidarizaron y enviaron condolencias a la familia del ex alcalde de Guadalajara, Enrique Dau Flores, fallecido este lunes. Los coordinadores acordaron que en la próxima sesión se guardará un minuto de silencio y leerán una semblanza en memoria de ambos.

Insiste en comisión para gestionar recursos federales

El diputado del Partido del Trabajo, Oscar Herrera Estrada, solicitó a la Junta de Coordinación Política conformar una comisión de diputados locales para acudir a la Ciudad de México a solicitar ajustes al proyecto de presupuesto federal 2021, para gestionar reasignaciones a proyectos en el Estado. También manifestó su preocupación por la posible desaparición de fideicomisos. La petición no ha tenido eco entre los legisladores.

