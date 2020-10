Estrategia de seguridad no se centra en una persona: alcalde de Tonalá sobre renuncia del comisario

Ayer martes Juan Carlos Romo renunció a su cargo “de manera irrefutable” como comisario de Tonalá, el quinto al frente de la corporación en lo que va de la actual administración. Dicha situación parece no preocuparle al alcalde Juan Antonio González, pues aseguró que la estrategia de seguridad no se basa solo en una persona, sino en el conjunto de acciones por parte de la corporación, del municipio y de la Metrópoli.

“El tema de seguridad no depende de una sola persona, estamos unidos en una estrategia de prevención y coordinación metropolitana. Desgraciadamente el día martes el comisario Juan Carlos Romo presenta su renuncia, es lamentable y me gustaría tener las condiciones de otros municipios, pero seguramente él buscará un tema de desarrollo profesional más arriba y económico. Pero no se basa solo en una persona el tema de seguridad” aseveró.

Señaló que si bien son ya cinco los comisarios que han pasado por la Policía de Tonalá desde octubre de 2018, gracias a las acciones de la coordinación el municipio pasó del segundo al quinto lugar estatal con más homicidios en lo que va de la administración. “Nosotros hemos bajado 33% la incidencia delictiva y a nivel metropolitano somos de los municipios que más baja incidencia hemos tenido”, añadió.

Juan José Pérez De la Rosa, quien fungía como comandante operativo, fue quien quedó como encargado de despacho de la corporación y su perfil, señaló el alcalde, fue uno de los dos que presentó ante la Coordinación de Seguridad y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para su valoración en busca de elegir al perfil adecuado para quedarse en el puesto. Ninguna de las dos propuestas tienen perfiles militares, dijo.

“Respetamos el trabajo que hizo Juan Carlos Romo, fue excepcional, un trabajo de cercanía con la ciudadanía. El día de hoy presento dos propuestas ante la Coordinación de Seguridad y de la Sedena con la finalidad de que nos den el aval para que de estas propuestas nos digan quién puede ocupar el cargo de comisario y esperamos que esto sea a la brevedad”, expresó el alcalde.

Juan Carlos Romo Dávalos tenía apenas 134 días como titular de la corporación, luego de que fuera nombrado oficialmente a cargo el pasado 18 de mayo, luego de la salida de Eliseo López Medina, quien solo duró cuatro meses como comisario. La renuncia de Romo Dávalos, señaló este martes la alcaldía, se dio “por así convenir a sus intereses profesionales”.

LS