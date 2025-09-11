Este 11 de septiembre, según información de la Agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, se presentarán movilizaciones sociales a lo largo de la jornada en la Ciudad de México. Más de 5 alcaldías verán afectadas sus vialidades debido a concentraciones y marchas que han convocado las y los ciudadanos de diversas organizaciones en la capital.Una de las marchas que está activa desde las 07:30 horas de este jueves, está a cargo de integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 164, Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc.Con destino a Palacio Nacional, la Asamblea exige una audiencia con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos y el reconocimiento del derecho humano a la electricidad.Ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se reportó un aforo de mil 500 personas para la realización de esta marcha. No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración.Esta mañana del 11 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), ha compartido a través de sus redes sociales los puntos donde se esperan las movilizaciones para este jueves en la CDMX.A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF