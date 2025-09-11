Este 11 de septiembre, según información de la Agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México , se presentarán movilizaciones sociales a lo largo de la jornada en la Ciudad de México. Más de 5 alcaldías verán afectadas sus vialidades debido a concentraciones y marchas que han convocado las y los ciudadanos de diversas organizaciones en la capital.

Una de las marchas que está activa desde las 07:30 horas de este jueves, está a cargo de integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 164, Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc .

Con destino a Palacio Nacional, la Asamblea exige una audiencia con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos y el reconocimiento del derecho humano a la electricidad.

Ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México , se reportó un aforo de mil 500 personas para la realización de esta marcha. No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración.

Marchas y movilizaciones para este 11 de septiembre de 2025

Esta mañana del 11 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) , ha compartido a través de sus redes sociales los puntos donde se esperan las movilizaciones para este jueves en la CDMX.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico 12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico 22:00 horas Rodada. Desde la Calzada de la Viga 44, Colonia Esperanza. Sin rumbo definido Durante el día Concentración. Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico Durante el día Concentración. Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

HORARIO AFECTACIONES 09:00 horas Marcha . Avenida Insurgentes Norte, Colonia Residencial Zacatenco, rumbo a Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES 11:00 horas Concentración. Avenida Reforma 50, Colonia Lomas de San Lorenzo 21:00 horas Rodada. Calle 71, Colonia Santa Cruz Meyehualco 21:00 horas Rodada. Avenida Constitución de Apatzingán y Manzana 2, Colonia Ejército Constitucionalista I, II y III 21:30 horas Rodada. Avenida Guelatao, Colonia Ejército del Oriente Indeco II

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Honorable Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 13:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO AFECTACIONES 17:00 horas Avenida México Coyoacán 389, Colonia Xoco

