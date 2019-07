Este año, 52 perros sacrificados por ataques

Del 1 de enero al 31 de mayo de este año, en Guadalajara se han registrado 92 agresiones de perros a personas: 52 fueron sacrificados y 40 fueron recuperados por sus dueños.

Juan Barragán, director de Protección Animal del municipio, explicó que “el perro se sacrifica cuando el propietario no va por él, cuando es de la calle o tenga algún signo de rabia”.

Recalcó que los canes fueron sacrificados de acuerdo con la Norma 042 y agregó que los callejeros con registro de agresión no pueden ser adoptados. “Si un perro callejero genera una agresión y no es reclamado, por reglamento estamos amparados a generar estos sacrificios; no podemos correr el riesgo de que pueda agredir a una persona que eventualmente pueda ser su nueva familia”.