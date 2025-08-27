Este miércoles la Fiscalía de Jalisco dio a conocer sobre el rescate de un adolescente que se encontraba en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, y quien contaba con denuncia por desaparición desde el 24 de agosto en el estado de Morelos.

El joven, señaló la dependencia a través de un comunicado, fue inicialmente rescatado en colaboración con elementos de la Guardia Nacional, quienes habían sido alertados de que el joven se encontraba pidiendo dinero para regresar a su lugar de origen.

"Al momento de su localización ayer, 26 de agosto, refirió que viajó desde el domingo hacia Jalisco con la intención de encontrarse con una adolescente a quien conoció en un videojuego, sin embargo, habría sido víctima de robo en la misma terminal de autobuses antes de reunirse con ella", explicó la Fiscalía.

Agentes de la Fiscalía del Estado tomaron conocimiento del caso y procedieron al resguardo del adolescente, por lo que ya se trabaja en coordinación con autoridades del estado de Morelos para reintegrarlo con su familia lo antes posible.

En días pasados la vicefiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, hizo un nuevo llamado a las familias a mantenerse pendientes de las personas con quienes conversan sus hijas e hijos, tanto en redes sociales, como a través de videojuegos, pues es a través de estas vías donde, principalmente, los criminales atraen a sus víctimas.

