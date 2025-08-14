Este miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el país norteamericano había realizado un decomiso de activos relacionados con el presidente venezolano Nicolás Maduro, valorados en más de 700 millones de dólares.

De acuerdo con Bondi, los recursos fueron incautados como parte de una cruzada contra una operación de narcotráfico y corrupción, aparentemente organizada por el régimen de Venezuela.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el mandatario sudamericano se ve envuelto en una polémica después de que se le hayan confiscado diversos bienes con anterioridad.

Activos confiscados: la lista completa

Dos aviones privados de lujo, uno de ellos un Dassault Falcon 900EX valuado en unos 13 millones de dólares, confiscado en la República Dominicana tras violaciones a controles de exportación.

Mansiones lujosas en Florida, Estados Unidos, y en República Dominicana.

Una granja de caballos destinada a exhibiciones o equitación de alto nivel.

Al menos nueve automóviles de marcas premium.

Joyas de alto valor y efectivo en grandes sumas.

Estas acciones tienen más peso, luego de que Estados Unidos ofreciera una recompensa por la captura de Maduro.

Entre las sumas ofrecidas por su detención, van desde los 15 millones de dólares en la primera administración de Donald Trump y 25 millones en la segunda.

Te puede interesar: FBI recupera y devuelve a México una segunda carta de Hernán Cortés

En la misma línea, las autoridades estadounidenses lo acusan de ser parte del Cártel de los Soles, con vínculos observados con el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, y de facilitar tráfico de cocaína, parte incluso con fentanilo, hacia EU.

El gobierno venezolano calificó las acusaciones de Estados Unidos como una "cortina de humo", parte de una maniobra mediática para desacreditar al Ejecutivo nacional.

A principios de 2025, EU ya había confiscado un jet anteriormente y bloqueado activos ilícitos relacionados con funcionarios chavistas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV