Regla de los 8 vasos de agua: ¿Cómo distribuirlos en el día?

Según expertos de la salud, la cantidad ideal sería consumir 2 litros de agua al día

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Así puedes distribuir 8 vasos de agua para beber durante el día. UNSPLASH / J. LINO

Existe una regla llamada “la regla de los 8 vasos”, la cual promete ayudar a tomar la cantidad de agua requerida cada día, siendo un método que bastante efectivo con las personas a las que les cuesta trabajo consumir la cantidad de agua recomendada diariamente.

El agua es sumamente importante para el cuerpo, pues ayuda a mantenerse hidratado y sano. Según expertos de la salud, la cantidad ideal sería consumir 2 litros de agua al día, sin embargo, muchas personas no llegan a la meta, haciendo de esta tarea algo complicado.

¿Cómo poner en práctica la regla de los 8 vasos?

  • Establecer el objetivo

8 vasos de agua equivale a aproximadamente 2 litros. Asimismo, esta meta puede variar de acuerdo con el peso de cada persona, del clima, la actividad física, entre otras cosas.

  • División del día

Se recomienda dividir los vasos de la siguiente manera:

  • 1 a 2 vasos al levantarse.
  • Un vaso antes de cada comida y un vaso entre comidas.
  • Antes de dormir, se pueden consumir la cantidad restante, sin caer en el exceso.
  • Cuenta el agua de alimentos y otras bebidas

Frutas como la sandía, melón, pepino y naranja poseen una gran cantidad de agua.

Además, infusiones, tés y caldos también suman agua al cuerpo, aunque lo mejor siempre será beber agua natural.

Finalmente, es indispensable prestar atención a las señales del propio cuerpo: 

Si tu orina es clara o ligeramente amarilla, significa que tienes una buena hidratación.

Si por el contrario es oscura y sientes sed con frecuencia, quiere decir que necesitas más líquidos. Síntomas como el dolor de cabeza, pueden ser señal de que el cuerpo no está obteniendo una hidratación adecuada.

