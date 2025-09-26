Regla de los 8 vasos de agua: ¿Cómo distribuirlos en el día?

Existe una regla llamada “la regla de los 8 vasos”, la cual promete ayudar a tomar la cantidad de agua requerida cada día, siendo un método que bastante efectivo con las personas a las que les cuesta trabajo consumir la cantidad de agua recomendada diariamente.El agua es sumamente importante para el cuerpo, pues ayuda a mantenerse hidratado y sano. Según expertos de la salud, la cantidad ideal sería consumir 2 litros de agua al día, sin embargo, muchas personas no llegan a la meta, haciendo de esta tarea algo complicado.8 vasos de agua equivale a aproximadamente 2 litros. Asimismo, esta meta puede variar de acuerdo con el peso de cada persona, del clima, la actividad física, entre otras cosas.Se recomienda dividir los vasos de la siguiente manera:Frutas como la sandía, melón, pepino y naranja poseen una gran cantidad de agua.Además, infusiones, tés y caldos también suman agua al cuerpo, aunque lo mejor siempre será beber agua natural.Finalmente, es indispensable prestar atención a las señales del propio cuerpo: Si tu orina es clara o ligeramente amarilla, significa que tienes una buena hidratación.Si por el contrario es oscura y sientes sed con frecuencia, quiere decir que necesitas más líquidos. Síntomas como el dolor de cabeza, pueden ser señal de que el cuerpo no está obteniendo una hidratación adecuada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL