Regla de los 8 vasos de agua: ¿Cómo distribuirlos en el día?

Existe una regla llamada “la regla de los 8 vasos”, la cual promete ayudar a tomar la cantidad de agua requerida cada día , siendo un método que bastante efectivo con las personas a las que les cuesta trabajo consumir la cantidad de agua recomendada diariamente.

El agua es sumamente importante para el cuerpo, pues ayuda a mantenerse hidratado y sano. Según expertos de la salud, la cantidad ideal sería consumir 2 litros de agua al día, sin embargo, muchas personas no llegan a la meta, haciendo de esta tarea algo complicado.

¿Cómo poner en práctica la regla de los 8 vasos?

Establecer el objetivo

8 vasos de agua equivale a aproximadamente 2 litros. Asimismo, esta meta puede variar de acuerdo con el peso de cada persona, del clima, la actividad física, entre otras cosas.

División del día

Se recomienda dividir los vasos de la siguiente manera:

1 a 2 vasos al levantarse.

Un vaso antes de cada comida y un vaso entre comidas.

Antes de dormir, se pueden consumir la cantidad restante, sin caer en el exceso.

Cuenta el agua de alimentos y otras bebidas

Frutas como la sandía, melón, pepino y naranja poseen una gran cantidad de agua.

Además, infusiones, tés y caldos también suman agua al cuerpo, aunque lo mejor siempre será beber agua natural.

Finalmente, es indispensable prestar atención a las señales del propio cuerpo:

Si tu orina es clara o ligeramente amarilla, significa que tienes una buena hidratación.

Si por el contrario es oscura y sientes sed con frecuencia, quiere decir que necesitas más líquidos. Síntomas como el dolor de cabeza, pueden ser señal de que el cuerpo no está obteniendo una hidratación adecuada.

