Esperan que TEPJF ratifique sentencia contra alcalde de Zapotlanejo por violencia política

La regidora priista en el Ayuntamiento de Zapotlanejo, María del Refugio Camarena Jauregui, reconoció el trabajo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ratificó la sentencia para sancionar al presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, por violencia política en su contra.

La priista dijo confiar en que, si el asunto llega a la Sala Superior, la resolución vuelva a ser ratificada y se fortalezca la perspectiva de género en la impartición de justicia. Argumentó que presentó la denuncia porque las agresiones en su contra no fueron un caso aislado y para crear precedentes de que no se debe normalizar la violencia política contra las mujeres.

“En todo este camino he estado acompañada por mujeres que no militan en ningún partido político, esta causa no es de ningún partido. Espero realmente que esta sentencia sea el paso que necesitábamos para seguir en nuestra lucha por la igualdad para erradicar la violencia contra las mujeres y que seamos un precedente en todo el país”, expuso.

Valeria Guzmán Vázquez, dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Jalisco, llamó al resto de los partidos a trabajar junto con el Instituto Electoral del Estado en la formulación del protocolo de violencia política en razón de género. Sostuvo que ningún partido está exento de que alguno de sus militantes o dirigentes incurra en conductas de violencia política.

Tras la sentencia, el alcalde Héctor Álvarez Contreras anunció que combatirá la determinación de la Sala Regional para defender su derecho a buscar ocupar algún otro cargo de elección popular.

LS