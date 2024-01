Aunque no es un día feriado, los estudiantes de educación básica en México, incluidos los del Estado de Jalisco, no tendrán clases muy pronto, para ser más exactos, este viernes 26 de enero no tendrán que ir a la escuela.

Aunque apenas regresaron a las aulas tras las vacaciones decembrinas hace un par de semanas, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán como día libre el último viernes del primer mes del año 2024, esto, con motivo del CTE.

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) determina que los estudiantes tendrán un fin de semana largo antes del puente del mes de febrero, para ser precisos, el viernes 26 de enero se suspenderán las labores en las escuelas con motivo de la junta del Consejo Técnico Escolar, en el que los profesores se reúnen para abordar temas que tengan que ver con sus alumnos y el ciclo escolar.

Ese día se junta con el descanso por días inhábiles de los días sábado 27 y domingo 28, formando así un fin de semana largo, aunque, cabe recordar que no es una fecha del calendario de la Ley Federal del Trabajo, sino de la SEP.

El siguiente fin de semana largo llegará apenas una semana después, cuando se dé el puente de febrero, con motivo del aniversario de la Promulgación de la Constitución Política; comprenderá el sábado 3, el domingo 4 y finalmente el lunes 5.

