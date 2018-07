Es “chivo expiatorio” detenido por camión quemado, señalan

Desde hace diez años Daniel Alberto Mejía trabaja en la panadería de sus padres, de donde obtiene recursos para estudiar derecho en la Universidad Enrique Díaz de León, donde cursa el octavo semestre a escasos 15 días de concluir su carrera. Ahora, está señalado por prenderle fuego a un camión en El Colli el pasado 21 de mayo en los hechos donde murió el bebé Tadeo, señalamientos que rechazan su familia y amigos.

Al momento del suceso, ocurrido alrededor de las 21:30 horas de ese día, Alberto se encontraba en la escuela en clase, pues su horario de estudio es de las 19:00 a las 22:30 horas. Sin embargo, María Elena Orozco Villa, su esposa, teme que intentan culparlo de un crimen que no cometió para aparentar que hay resultados en las investigaciones.

“Ese día, por todo lo que ocurrió (los bloqueos de la delincuencia tras el atentado contra el ex fiscal Luis Carlos Nájera) le dieron la salida a las diez, pero él estuvo en todas las clases, tiene todas las asistencias. (...) Es una escuela muy seria, ya mandaron las asistencias a la Fiscalía, los papeles van firmados por los rectores donde hacen constar que estuvo en todas las materias”.

María Elena contó cómo fue que se lo llevaron en una aparente detención ilegal el pasado jueves. “A las siete y media de la mañana llega a la panadería a cargar bolillo, sale con el birote a las tiendas, nunca regresa y ya no sabemos nada de él”.

Sus hermanos le comenzaron a llamar por teléfono un par de horas más tarde pero no contestaba, por lo que siguieron su ruta de entrega. Se dieron cuenta de que no había dejado birotes en las tiendas. “Comenzamos a movernos, me dicen que vaya a Fiscalía y ponga una denuncia por desaparición”.

Cuando llegan las autoridades a tomar la declaración de la mujer descubrieron abandonado el vehículo lleno de birotes; y cerca, una cámara de vigilancia de donde lograron obtener un video donde se ve que sujetos en una camioneta Titán se llevaban a Daniel Alberto.

“Las mismas personas de Fiscalía cuando ven el video dicen, 'son de nosotros, son judiciales', en ese momento se retiran pero no nos dicen nada”.

Fue hasta las dos de la mañana del día siguiente que Alberto logró llamarle a su padre para pedirle que llame a un abogado porque está señalado por la quema del camión del 21 de mayo.

Al momento de la detención la Fiscalía no contaba con elemento alguno para señalarlo por ese hecho, por lo que lo detuvieron por presunto narcomenudeo con el argumento de que cargaba marihuana, lo cual rechazó María Elena, quien cree que este fue el pretexto para llevárselo e interrogarlo bajo tortura para que admitiera los señalamientos.

“Le sembraron 'mota', ellos están aferrados, hablamos con uno aquí y están sentados en que lo detuvieron con 'mota'”.

Su presunción se sustenta en que las autoridades finalmente lo liberaron por los señalamientos de narcomenudeo después de varias horas de detención, pero mientras obtuvieron orden de aprehensión por la quema del camión pese a que él cuenta con decenas de testigos que aseveran que él estudiaba cuando ocurrió el hecho.

“Él estuvo detenido en el área de narcomenudeo, ya como a las seis de la tarde del viernes fuimos y preguntamos y nos dicen, 'ya está libre'”.

Cuando van a revisar se dieron cuenta que salió una camioneta con Daniel Alberto arriba para trasladarlo a la penal. “Ya sabíamos por dónde iban, que estaban esperando su orden para llevárselo, según lo sueltan por narcomenudeo pero lo detienen por homicidio, por el camión quemado”.

Un contingente de más de 20 personas, familiares y compañeros de escuela, se manifestaron la tarde de este martes a las afueras de la Fiscalía en demanda de la liberación de Daniel Alberto, pues aseveran que se le quiere señalar de manera injusta por un hecho en el que no tiene ninguna relación.

Se buscó a la Fiscalía para que hablara sobre esta presunta detención ilegal y violaciones a los derechos humanos de esta persona pero no hubo respuesta.

JA