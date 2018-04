Entregan recursos a víctimas del 22 de abril; planean nueva recomendación

Este domingo fue entregado el recurso de cuatro millones de pesos al Fideicomiso de apoyo de Seguridad Social para atender a las víctimas del 22 de abril, recursos otorgados por el Ayuntamiento de Guadalajara como parte del compromiso adquirido con el colectivo desde el inicio de la administración.



"Esta es una fecha que debemos tener presente, uno de ellos recordar, homenajear a quienes fueron víctimas de lo ocurrido el 22 de abril de 1992, fruto de negligencia, de irresponsabilidad de instancias y autoridades y tenerlo presente de algo que no puede volverá reproducirse", expresó Enrique Ibarra Pedroza, alcalde interino tapatío.

El Informador / A. Camacho



El alcalde dijo también que ya buscan la manera de institucionalizar este apoyo, con la finalidad de que quede instaurado como una obligación del ayuntamiento en las siguientes administraciones.



Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, expresó que luego de 26 años de la tragedia del 22 de abril, las víctimas continúan sin aun acceso claro a la justicia pues más allá de un monto económico debe brindárseles la reparación integral del daño por lo cual la comisión ya planea la emisión de una nueva recomendación en torno al tema, para lo cual ya han iniciado las investigaciones y revisiones correspondientes para realizar un nuevo pronunciamiento.



Actualmente el fideicomiso está integrado por 61 personas víctimas del 22 de abril, sin embargo, la asociación dice no reconocer a ocho de ellas. Según explicó Lilia Ruiz, presidenta de la asociación 22 de Abril en Guadalajara, aún permanecen en espera de aceptación 10 víctimas más, sin embargo no han tenido respuesta por parte de las autoridades.



La presidenta de la asociación entregó además, durante el acto protocolario, un posicionamiento en el que expresó la falta de medicamentos que forman parte de los apoyos prometidos por las autoridades, con lo que consideran las negligencias no terminaron con el incidente ocurrido hace 26 años.



"Para muchos, especialmente autoridades, es tiempo de olvidar, para nosotros hasta nuestro último aliento será tiempo de recordarlo, de no olvidar, de luchar, de exigir y protestar", manifestó Lilia Ruiz.



Entre las actividades realizadas este día se encuentran una misa en el Templo de San Sebastián de Analco, en memoria de los fallecidos, a la que asistieron familiares y sobrevivientes de la tragedia, la cual fue ofrecida por el padre Ángel, también sobreviviente de las explosiones ocurridas en 22 de abril, así como un performance frente al monumento de la "Estela contra el Olvido".

LS