Entregan 2.8 MDP a familias afectadas por lluvias en Zapopan

El gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Zapopan entregaron 2.8 millones de pesos a 146 familias que resultaron afectadas tras las lluvias registradas hace dos semanas y el desbordamiento del arroyo El Garabato en el municipio. El 80% de este recurso proviene del estado y el resto del municipio.

Pablo Lemus, presidente municipal, comentó que las personas en colonias como Villas Perisur, Villas del Ixtépete y Mariano Otero sufrieron en sus casas daños estructurales y pérdida de menaje.

También recordó que no hubo víctimas mortales por esta lluvia y desbordamiento, "gracias al esfuerzo coordinado de ustedes como familias y vecinos, en conjunto con nuestros elementos de Protección Civil de Zapopan, del gobierno del Estado, de nuestros policías, de todos, afortunadamente esto no pasó a mayores", comentó.

El edil aseguró que se trabaja con el SIAPA para hacer un vaso regulador que evite que el agua baje con tanta fuerza, desde el Bosque de la Primavera a las partes más bajas del arroyo El Garabato. "Esta obra, según me manifiesta el director del SIAPA, le pudiéramos entrar hacia finales de noviembre", comentó.

Durante el evento se hizo la entrega simbólica de cheques a diez familias.

Por su parte Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, comentó que "estamos ante un fenómeno de cambio climático en el que tenemos que actuar porque si no no hay solución que sirva, no hay obra de infraestructura que pueda enfrentar a la naturaleza".

LS