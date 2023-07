Entregan 12 vehículos al Sistema de Educación Media Superior de la UdeG

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Ricardo Villanueva Lomelí, entregó este lunes en la Electrolinera de la casa de estudios de avenida Vallarta y Enrique Díaz de León, un total de 12 vehículos a preparatorias del Sistema de Educación Media Superior (SEMS).

Los 12 vehículos entregados son Nissan Versa, modelo reciente para preparatorias regionales y de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se trata de las preparatorias regionales de: Arandas, Autlán, Chapala, Cocula, Degollado, La Barca, Sayula, Tala, Tecolotlán, Zacoalco de Torres, Zapotiltic y la Preparatoria 5.

El rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí destacó que quiere culminar su rectoría que termina en 2025 cumpliendo las diferentes promesas realizadas.

“No habíamos podido hacer un cambio de vehículos, lo primero que quisiera decir en lo que va de mi administración, no va ningún vehículo ejecutivo, acabamos con la compra de vehículos ejecutivos, todos son vehículos utilitarios, para educación Media Superior porque son los que más desgaste tienen por la dispersión territorial que hay. Habíamos logrado cambiar 20 vehículos el año pasado y lo primero que hicimos fue con perspectiva de género, a las directoras de escuelas regionales que les cambiamos su vehículo el año pasado, para priorizar a las mujeres que se mueven en el interior del Estado y que estén mejores condiciones de seguridad, son los 12 últimos vehículos de Preparatorias Regionales que no habíamos podido cambiar y su vehículo ya tenía 10 años de antigüedad, no lo habíamos podido renovar”, comentó.

También Villanueva Lomelí especificó que en lo que queda de su rectoría estará renovando el parque vehicular de la mayor casa de estudios de Jalisco.

“Haremos un plan de renovación del parque vehicular para entregárselo a la siguiente administración con un parque renovado, en ocasiones dejar el Parque Vehicular tan viejo es más contaminante, el mantenimiento es más caro y no es eficiente, que la austeridad no ataque la eficiencia, a veces es mejor cambiar un vehículo, que mantener un vehículo viejo”, acotó.

El rector señaló que no quiere dejar ningún pendiente: “Desde estas cosas que son muy administrativas, hasta las más importantes que nos vamos a concentrar en los próximos meses, la reingeniería del sistema de Universidad Virtual que les vamos a anunciar muy pronto, el centro y Estadio de la Normal no sé si termine llamando metropolitano o de Guadalajara, CUTlaquepaque, CUTlajomulco, CUChapala y las tres preparatorias nuevas serán las prioridades en las que me concentraré, para consolidar los siguientes dos años que es la matrícula, tenemos en proceso tres centros universitarios nuevos y tres preparatorias nuevas, el crecimiento del CUTonalá, el Hospital Civil del Oriente y el cambio de sede de La Normal a Belenes, para mi esas son mis prioridades”

