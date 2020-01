Entre críticas, titular de Policía Vial planta a diputados

Representantes de agrupaciones civiles y diputados de la Comisión de Movilidad fueron plantados por la comisaria de la Policía Vial, Blanca Minerva Magaña, que no acudió a una reunión de trabajo programada en el Congreso del Estado. El objetivo del encuentro era conocer el avance en la aplicación de operativos derivados de reformas aprobadas por los legisladores, como la restricción para que menores circulen en motocicletas y la regulación al transporte de carga.

César Ricardo Castillo, conductor de un auto de empresa de redes de transporte, cuestionó la dinámica de los operativos viales de revisión, refirió que la inasistencia de la titular es reflejo de la falta de respaldo a su gremio.

"No hay una claridad (en los operativos de revisión), nos están requiriendo papeles; tampoco hay una claridad en cuestión de norma técnica. Se prometió una prórroga, pero no está aterrizado en papel, queremos trabajar bajo la ley, pero no con esta incertidumbre", comentó.

Representantes de mototaxistas, de conductores de transporte público y de la agrupación Poder Cívico también acudieron al frustrado encuentro.

Jonadab Martínez García, presidente de la comisión, detalló que se había confirmado la asistencia de la funcionaria, anticipó que solicitarán que informe el motivo de la ausencia; comentó buscarán reprogramar la reunión. El diputado de Movimiento Ciudadano dijo no tener información sobre la posible remoción del cargo de la comisaria.

"Le dejo a la ciudadanía evaluar si se siente más segura en cuestión vial o si cree que la Policía Vial no está dando el ancho", comentó.

Los legisladores Quirino Velázquez y Oscar Herrera refirieron que se quedaron en el tintero conocer detalles de avances para regularizar mototaxis en Tlajomulco o las condiciones de los operativos en el macrolibramiento.

