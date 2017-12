Entrampan nombramiento de fiscal anticorrupción

Cuando los diputados se preparaban para reanudar la sesión y retomar el trámite del nombramiento de fiscal anticorrupción, el proceso se atoró de nueva cuenta ahora por la diferencia de interpretación sobre una suspensión provisional emitida en favor de Gabriel Valencia López, aspirante al cargo que se amparó por no ser incluido en las ternas que presentó el gobernador a pesar de ser uno de los candidatos mejor evaluados por el Comité de Participación Social.

El diputado priista Hugo Contreras Zepeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, argumentó que la resolución les impide retomar la sesión y realizar la tercera ronda de votación y tendrán que esperar hasta que se resuelva el fondo del asunto.

"Pues esperar lo que vaya a resolver el juzgado de distrito para que el Congreso pueda actuar, en este momento estamos impedidos para actuar y no vamos a tener sesión. Si mañana o pasado llegara ya una resolución, alguna notificación que nos permita continuar con el proceso inmediatamente voy a reanudar la sesión", argumentó.

El priista dijo que su bancada había acordado modificar el sentido del voto, que mantuvieron en las dos rondas anteriores, para dejar de apoyar a Verónica Isabel Batres Jiménez y ahora favorecer a Gerardo Ignacio de la Cruz, abogado que es el único aspirante de la segunda terna que no trabaja actualmente en la administración estatal. Negó que el cambio de postura fuera porque ya conocieran de la suspensión.

En contraparte, Gabriel Valencia López, promotor del amparo, aseveró que los diputados sí pueden votar el nombramiento, pero no tomar protesta. El quejoso sostuvo que no pretende impedir el procedimiento, sino que se le respete el derecho de ser propuesto.

"Mi intención nunca ha sido impedir el procedimiento, que continúe el procedimiento pero que no se nombre al fiscal hasta en su momento. Yo considero que no hay ningún conflicto de interés, sí tengo un hermano que es diputado mismo que se está excluyendo de participar en esta elección y lo único que busco es que se hagan las cosas de forma correcta, no busco un empleo" aseveró Valencia.

Explicó que la suspensión provisional se le concede porque tramitó una ampliación de la demanda de amparo que presentó, porque en la segunda terna propuesta por el Ejecutivo también se le excluyó. La audiencia para definir la suspensión definitiva se realizaría el 28 de diciembre.

La activista Cecilia Diaz Romo, integrante del Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción, lamentó la situación en que se entrampó el proceso y llamó a que exista voluntad política de todas las partes involucradas para que se destrabe.

"No estamos de acuerdo de que ahorita con cualquier motivo legaloide se frene el procedimiento", planteó Díaz Romo.

GC