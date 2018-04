Entornos urbanos, una vía para recuperar las ciudades desde adentro

En la ciudad hay espacios en áreas estratégicas con influencia territorial por su carácter focalizado y su función en la dinámica social. Se denominan como Nuevos Entornos Urbanos Sustentables (NEUS) que tienen el potencial de resolver el desarrollo urbano disperso, distante, desconectado y desigual.

Los NEUS son una estrategia contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (PotMet). Se orientan a la recuperación de barrios tradicionales, al manejo adecuado de espacios estratégicos para la sustentabilidad ambiental urbana, a la reactivación económica mediante acciones específicas de renovación urbana, de consolidación de nuevas centralidades y de fomento de los corredores de los desarrollos orientados al transporte.

De acuerdo con el PotMet, estos espacios deben ser objeto de tratamiento preferencial a nivel de la planeación municipal: “todo orientado a buscar un uso intensivo de sus recursos y facultades para estimular la participación de los ciudadanos que habitan en ellos y los nuevos que decidan emprender y hacer su vida en un entorno revitalizado, dinámico, funcional y vibrante”.

Los NEUS se caracterizan por transformarse en zonas atractivas y de alta viabilidad para la integración del capital social, el público y el privado. También conforman un sistema articulado de polígonos que habrán de constituir la base de la política de revitalización de los centros históricos y barrios emblemáticos.

El instrumento enlista 47 nuevos entornos: 13 en Zapopan, 14 en Guadalajara, seis en Tonalá, cinco en Tlaquepaque, cuatro en Tlajomulco, uno en El Salto y uno en Juanacatlán. Entre ellos destaca el predio en donde se encontraba la planta de Kodak; allí actualmente se construye el Distrito La Perla que plantea vivienda, oficinas, centro comercial, áreas verdes y un parque central. Además, reconectará cuatro colonias al abrir las vialidades que lo integran.

“Es un proyecto de usos mixtos. Va a tener un centro comercial; un área de comercio más enfocada a los servicios para la vivienda; un área residencial importante y un office campus que ya está en operación. También tendrá un centro médico que no va a ser un hospital tradicional, lo que nosotros estamos proponiendo es que funcione como un hospital-escuela, con la participación de alguna universidad prestigiada, enfocada a alguna especialidad médica”, explicó Santos Maisterra, director comercial de Grupo Ouest.

“También ofrecerá algunas amenidades que hoy no se ofrecen en la ciudad. El último componente es muy importante para el proyecto que es un parque central de alrededor de tres hectáreas, que se comunicará con otras superficies arboladas y de jardines, lo que permitirá aumentar la proporción de áreas verdes”.

Finalidades de los NEUS

Recuperar los barrios tradicionales.

Renovar los espacios subutilizados.

Consolidar nuevas centralidades.

Fortalecer el modelo de ciudad policéntrica.

Fomentar corredores DOT.

Asegurar prácticas de sustentabilidad en áreas de vulnerabilidad ambiental.

Las vialidades deben tener espacios suficentes para que peatones, ciclistas y automóviles circulen de manera fluida. EL INFORMADOR/Archivo

Servicios a cortas distancias

Contar con servicios como el transporte público a una distancia caminable es el nuevo modelo de desarrollo urbano que se debe impulsar en las ciudades para fomentar la calidad de vida de sus habitantes. Mario Silva Rodríguez titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) explicó que la distancia ideal que se debe tener para llegar a un corredor de transporte público masivo es de entre 500 y 750 metros.

“En torno a servicios públicos, escuela, trabajo, ocio o recreación es difícil para el PotMet establecer un criterio obligatorio. Lo que buscamos con el modelo policéntrico es ir reduciendo esas distancias, no está reglamentado que sea a una determinada distancia”.

Lo que se busca es un criterio técnico, aunque no normativo, que a través de las centralidades vayamos haciendo que los municipios no sólo hagan que la vivienda se concentre de esta manera si no que si ya sabes que tienes una centralidad metropolitana o de impulso pues ahí habría que poner servicios como mercados, unidades administrativas y recaudadoras”.

Indicó que en el caso de la movilidad ciclista y peatonal, las distancias dependen en gran medida del espacio público y de la infraestructura pues aunque estén a un kilómetro, si no hay arbolado o las banquetas están en mal estado, no es adecuado.

“Nosotros no podemos regular eso porque es competencia municipal pero sí podemos poner el tema de una ciudad policéntrica como el eje de esos instrumentos de desarrollo donde vayamos teniendo menos uso del auto y teniendo distancias más caminables”.

En el caso de Distrito La Perla, precisamente lo que pretenden los desarrolladores es que las personas puedan vivir, trabajar, acceder a servicios y divertirse sin la necesidad de realizar grandes traslados, que todo les quede cerca. Así como contar con cinturones verdes que permitirán trasladarse entre las diferentes áreas.

“Serán caminos verdes, muy abierto. Y no sólo eso sino que será muy amigable para el peatón, las banquetas serán más anchas de lo que estamos acostumbrados en la ciudad. Va estar preparado para que la gente camine, circule en bicicleta y volvamos a tener ese tipo de vida cómodo y agradable que todos buscamos y que consiste en que los servicios los tengas muy a la mano”, indicó Santos Maisterra.