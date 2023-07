La activista Blanca Paredes presentó este lunes una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en contra de funcionarios por uso excesivo de la fuerza en su huelga de hambre a principio de julio en Casa Jalisco en la que ella tuvo un sangrado vaginal presuntamente ocasionados por golpes de policías mujeres de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) y así tuvo que retirarse en la madrugada del 8 de julio, entre los funcionarios que denunció fue al gobernador de Jalisco, y al magistrado presidente del Poder Judicial de la Entidad, Daniel Espinosa Licón y el titular de la SSE, Juan Bosco Agustín Pacheco.

Blanca Paredes, quien comenzó su lucha en contra del magistrado José de Jesús Covarrubias por abuso sexual y corrupción de menores, ahora específica que parece que la quieren dañar las diferentes instancias cuando se manifiesta y por eso su denuncia.

“Así es uno de los delitos que denunció es que nos reprimen, y también el delito a las vías de comunicación por envallar desde Casa Jalisco y los otros poderes, también denunció contra la libertad de expresión porque lo que me hicieron el 7 de julio y lo que han hecho en contra de compañeros de lucha son delitos en contra de la Libertad de Expresión, son autoridades que abusan de su poder y eso es otro delito abuso de autoridad, llegaron a cometer tortura, nos amenazan y ciber acosan. Estamos cansados como ciudadanía de promesas incumplidas y lo que busco es justicia, y juicio político para el Gobernador, el titular del Poder Judicial y de la Secretaría de Seguridad no más agresores en el poder”, señaló.

Paredes explicó el proceso en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en la colonia Jardines Alcalde de donde salió con su acuse de recibido y con la exigencia también al titular Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar a que habrá una carpeta de investigación ante la reciente querella.

“Me recibieron en oficialía de partes y me dijeron que en 15 minutos me recibían, si o no la denuncia, como autoridad estaban obligados a recibirla y si se ventilaba otro delito lo podían remitir a los cinco minutos, me dieron el acuse de oficialía de partes y hago un llamado a Gerardo (Cruz Tovar) el Fiscal Anticorrupción que ponga a funcionar la Fiscalía y a ver si es cierto pese a que lo pusieron es capaz de investigar y abrir la carpeta”, acotó.

También instó a los diputados locales que comiencen con un proceso de desafuero en contra de los tres denunciados.

“También hago un llamado al Congreso del Estado de Jalisco y que a pesar que la mayoría son de Movimiento Ciudadano de trámite a un juicio político que desafueren a estas personas (gobernador y titular del Poder Judicial y SSE), que se dejé el congreso de cuestiones partidistas y procedan conforme a ley corresponde”, dijo.

