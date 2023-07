La Secretaría de Salud en Jalisco tiene identificadas 30 colonias alto riesgo de padecer brotes de dengue en la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que se pide a la población realizar las medidas preventivas en casa, así como dar oportunidad a los brigadistas de hacer su trabajo en las mismas.

María Isabel Higuera Torres, coordinadora estatal de Vectores y Zoonosis de la SSJ, destacó que en estas colonias tienen problemas cada año. “El dengue es multifactorial, tiene que ver con el clima, pero lo principal, y lo comprobamos en la pandemia de COVID-19, que no tuvimos tantos casos porque no hubo movilización, peregrinaciones o evento masivos”.

Por su parte, Ana Gabriela Mena Rodríguez, directora general de Salud Pública de la misma dependencia, precisó que se han registrado ocho casos de dengue en Jalisco, con lo que se ubica en el lugar 22 a nivel nacional.

EL INFORMADOR/ D. Ávalos

Alertan a jaliscienses por cuatro serotipos de dengue en el país

Aunque actualmente en Jalisco solamente se ha detectado el serotipo de dengue DENV-2, en el país están circulando los serotipos DENV-1, DENV-3 y DENV-4, por lo que una persona se puede infectar más de una vez ya que la inmunidad solamente sirve para un tipo de dengue, explicó Ana Gabriela Mena Rodríguez, directora general de Salud Pública de la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ).

“La situación epidemiológica que está guardando el dengue en la Américas y en el país, es que tenemos la circulación simultánea de los cuatro serotipos en algunos Estados vecinos, los flujos migratorios, comportamiento cíclico de la enfermedad, cambio climático, y baja apertura de casas para ser intervenidas por los brigadistas”.

A nivel nacional prevalece el serotipo 3 del dengue que es más agresivo que los serotipos más comunes, pues la gente tiene hemorragias y es más letal, aunque es curable si es atendido a tiempo.

Recordó que en ante la llegada de la temporada de lluvias 2023, existirán condiciones climáticas que favorecerán la proliferación del mosquito, ya que en México hay un incremento de casos de dengue en Quintana Roo, Yucatán, Colima, Tabasco, Morelos, Guerrero y Veracruz, donde el sureste es la región más afectada por dengue con signos de alarma.

Por ese motivo alertó que “no debemos bajar la guardia y pensar que porque vamos bien vamos a aflojar y por el contrario, es el momento de intensificar acciones dado el temporal y la situación de calor que estamos viviendo”.

Agregó que se ha tenido la notificación de mil 354 casos probables en lo que va del año, pero solamente ocho contagios confirmados hasta la semana epidemiológica 25, que es del 18 al 24 de junio de 2023.

Por su parte, María Isabel Higuera Torres, coordinadora estatal de Vectores y Zoonosis de la SSJ, recalcó que este año han realizado acciones preventivas en 410 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y en 93 municipios del Estado.

“El 60% de los casos se pueden dar en colonias donde hemos tenido brote, quizá no se duplican las colonias, pero sí los casos. Anteriormente cada tres o cuatro años tenías brote, pero por la circulación de cuatro serotipos en el país, te puedo decir que las colonias que hubo brote del tipo uno y dos, no nos van a dar problema para esos serotipos, pero quizá hay colonias donde no se han enfermado personas de esos tipos, y esas van a tener más casos”.

Recomendaciones básicas de higiene

José de Jesús Segura Arias, director de Control y Prevención de Enfermedades del OPD Servicios de Salud Jalisco, resaltó las tareas de prevención en el hogar para evitar enfermar de dengue, que consisten en lavar, tapar, voltear y tirar los recipientes que puedan ser criaderos.

“Es una enfermedad que se propaga y que comienza principalmente en casa porque es donde se tiene los principales criaderos del mosquito transmisor como son envases, piletas, aljibes y cualquier recipiente que almacene agua limpia”, sostuvo el médico.

Se sugiere lavar, y tallar las paredes de los recipientes; voltear baldes, botes, botellas de vidrio, o cualquier recipiente que acumule agua y tirar todo lo que no sirva.

Asimismo, dijo que los principales criaderos son: llantas, floreros, bebederos de animales, tanques de baño, tinacos, piletas de lavaderos, juguetes olvidados en patios, lonas para cubrir sol y carros, recipientes en fugas de agua.

Y los sitios de refugio del mosco: hierba, debajo del clóset y camas, atrás del tanque del baño, debajo del lavadero, casa de mascotas, atrás de la lavadora.

“Se recomienda extremar las medidas de protección personal que disminuya el contacto, tales como: uso de repelentes, ropa clara y de manga larga”, recomendó.

Brigadistas se pueden identificar

Debido a los fraudes o actos de inseguridad, muchos ciudadanos desconfían de los brigadistas que acuden a realizar labores preventivas contra el dengue. Al respecto, la Secretaría de Salud recomendó bajar la aplicación “Sin Dengue”, a través de la cual se puede verificar si el trabajador pertenece a la dependencia.

Lo primero es ver que la persona traiga su uniforme y chaleco, con identificadores de la Secretaría, y después el ciudadano puede pedirle su número de trabajador. Ese número se ingresa a la aplicación, la cual despliega la imagen del trabajador, y así el ciudadano puede revisar si coincide.

Además, también lanzaron el portal oficial https://aguasconeldengue.jalisco.gob.mx/ para identificar a las y los brigadistas en las colonias o a través de la Línea Salud Jalisco al 33 38 23 32 20. Con estas herramientas también se puede saber si se tiene dengue y conocer en cuáles colonias estarán las brigadas y las fechas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el dengue es una enfermedad febril transmitida mediante la picadura de un mosquito infectado con alguno de los serotipos, que puede afectar a personas de cualquier edad o condición y causar complicaciones graves a la salud y o la muerte. “El 45.5% de los casos puede presentar complicaciones de salud sin la debida prevención o un tratamiento oportuno. Acude a consulta médica para identificar síntomas de riesgo”.

Recorrido

Visitan más de un millón de casas para aplicar medidas sanitarias y evitar la proliferación de criaderos

La Secretaría de Salud ha visitado un millón 298 mil 166 viviendas de las cuales se ha tenido acceso a 722,157 (55%), en el resto de las casas no se pudo ingresar por encontrarse cerradas, por ser renuente el morador de la vivienda y/o encontrarse deshabitadas.

La dependencia informó que se han trabajado 27 mil 062 entornos públicos como espacios libres de criaderos (escuelas, unidades de salud, albergues, centros religiosos, sitios de trabajo, mercados, panteones, entre otros), así como realizado 25 mil 491 capacitaciones con 120 mil 389 asistentes.

CT