En tres de cada 10 hogares un menor de edad ha sido víctima de delitos

De acuerdo con el documento “Infancia cuenta 2017 desafíos en el acceso a la justicia para niñas niños y adolescentes”, presentado este miércoles por la Red por los Derechos de la infancia en México, en Jalisco tres de cada 10 hogares tuvieron como víctima de delitos por lo menos a un menor de edad durante 2016.

Lo anterior, de acuerdo al total de población de niños, niñas y adolescentes, que según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), suman un total de 2.6 millones, lo que representa la tercera parte de los habitantes de la Entidad (32.8%).

La información, que forma parte del bloque de seguridad, dio a conocer que sólo uno de cada 10 delitos cometidos contra menores de entre 13 a 17 años de edad se denuncia.

Según explicó Juliana Riascos Valencia, representante de la Red por los Derechos de la infancia en México, la procuración de justicia hacia este sector poblacional es significativamente bajo pues del total de denuncias que sí fueron puestas ante las instancias encargadas del seguimiento de la misma, cuatro de cada 10 son desestimados por el Ministerio Público.

“Esto quiere decir que no hay averiguación previa o no se ha iniciado una carpeta de investigación, lo cual quiere decir que hay un grado de impunidad alto, es decir, no hay credibilidad de las instituciones o tal vez no hay interés o la capacidad de las personas por levantar la denuncia. En a mitad de las carpetas de investigación que hay no pasa nada, es decir, se abre y no hay proceso abierto”, manifestó la representante.

Otro de los temas que aborda es el trabajo, donde Jalisco ocupa el sexto puesto a nivel nacional en menores de edad que trabajan (uno de cada 10), sin embargo, cinco de cada 10 no perciben ingreso alguno o su salario máximo es salario mínimo, además de que uno de cada cuatro trabaja más de 36 hora a la semana, regularmente en ocupaciones no permitidas o desempeñando labores de alto riesgo, por ejemplo, en ladrilleras o como jornaleros, según dijo Riascos Valencia.

