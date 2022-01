¿En qué se parecen Israel y Jalisco en cuanto a medidas sanitarias por COVID?

Israel es uno de los países del mundo con menor letalidad por COVID-19, de acuerdo con estadísticas de la Universidad de Johns Hopkins, al registrar apenas ocho mil 290 fallecimientos asociados al virus desde el inicio de la pandemia.

Lo anterior, de acuerdo con especialistas a lo largo del mundo, debido a que Israel se ha convirtió en uno de los primeros países en autorizar el uso de vacunas contra COVID-19, así como de los primeros en aplicar dosis de refuerzo.

Además, Israel cuenta con su propio Consejo de Ministros dedicado exclusivamente a la situación sanitaria, a fin de analizar los alcances del virus y el impacto de diversas acciones frente a los comercios e industrias por la crisis que la contingencia ha dejado.

Al respecto, Jalisco, entidad que tiene una población similar a Israel (8.3 millones de habitantes, frente a 9.2 de aquel país) ha adoptado medidas similares que han permitido un buen manejo de la pandemia, según lo han mencionado las autoridades federales en diversas ocasiones.

Entre las medias adoptadas, además de la vacunación, se encuentra el refuerzo de dosis a las personas adultas mayores, personal sanitario y grupos de riesgo (aunque en Israel ya va en la cuarta aplicación), en el limitar aforos permitidos dentro de determinados espacios cerrados.

Ante la llegada de ómicron, Jalisco tampoco valoró nuevas medidas restrictivas, como lo hizo Israel, al considerar que la nueva cepa no es tan dañina como delta frente a las personas que ya han completado sus esquemas de vacunación.

Para evitar contagios no controlados en el país, Israel solicita a los turistas que lo visitan que demuestren que cuentan con su esquema de vacunación completo, y aunque en Jalisco la medida no ha sido implementada por sus aeropuertos, estos requisitos sí son solicitados a las y los viajeros de cruceros, quienes al no comprobarlo, no pueden descender del barco que arriba a la Entidad.

Además, desde agosto pasado Israel decidió imponer (por segunda ocasión) la presentación del certificado de vacunación, o prueba negativa PCR, para disfrutar de lugares y eventos recreativos como conciertos, recintos culturales y deportivos, y bares, entre otro tipo de espacios, tal como lo anunció esta semana el Gobierno de Jalisco y cuya medida entrará en vigor este viernes 14 de enero, y la cual permanecerá vigente por al menos un mes.

