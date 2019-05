En pausa proceso de reinstalación de maestros cesados en Jalisco

Los procesos para reinstalar a los maestros de Jalisco que fueron cesados, por no presentar las evaluaciones de la pasada reforma educativa, aún no comienzan pues falta que se defina cómo debe darse el trámite y qué pasará con los profesores contratados para cubrir esos espacios; explicó el secretario de educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que están al pendiente de la discusión de la nueva reforma en el Senado, la definición de artículos transitorios y leyes secundarias donde se tendrá que dar claridad al proceso de reincorporación de los docentes.

“No dice exactamente cómo vamos a incorporarlos al sistema, seguramente en las leyes secundarias quedará claro. No sólo hay que pensar en el profesor que en su momento por no hacer el examen ya no se le permitió seguir laborando. Hay que pensar en el profesor que tuvo que ser contratado cuando esto sucedió y hoy necesita esa certeza”, comentó.

Añadió que a nivel estatal la mayor parte de los 187 maestros cesados fue por no presentar la prueba, no por no acreditarla.

El funcionario estatal confirmó que también está en pausa el proyecto de crear un órgano estatal para aplicar evaluaciones a los maestros, apuntó que depende de cómo se defina el tema a nivel federal. El secretario aplaudió que en la nueva reforma se le haya quitado el carácter punitivo a la evaluación y que se considere como una herramienta de apoyo para que los profesores mejoren su capacitación y se les promueva.

Sobre la posibilidad de que se incluya el no poder reprobar a los estudiantes de primero y segundo de primaria, el secretario apuntó que se debe considerar un mecanismo de evaluación para medir el avance en el dominio y adquisición de conocimientos; dijo que el punto también se tendrá que matizar en las leyes secundarias

En el ámbito laboral magisterial, Flores Miramontes sostuvo que las demandas de los maestros son atendidas y afirmó que mantiene diálogo fluido con las representaciones sindicales.

NM