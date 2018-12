En letra muerta, sanciones por maltratos de choferes

Berenice abordó una unidad de la ruta 604 que tenía el sistema de prepago habilitado. Quiso utilizarlo y eso molestó al chofer. “Saqué entonces siete pesos que traía, pero me gritó: ‘¡No, no, no, dámelos acá en la mano!’ Igual los eché a la máquina”. El conductor le dio entonces un boleto usado, y todavía de mala gana.

Ella comentó que, en tres ocasiones anteriores, se quejó por recibir malos tratos de operadores del transporte público en la ciudad. Lo hizo a través de mensajes a la cuenta de Twitter de la Secretaría de Movilidad (Semov), pero no le respondieron. Y ante esa ausencia, prefirió ya no inconformarse de nuevo por esa vía.

Desde octubre de 2017, el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Movilidad para sancionar a los choferes que maltraten a los usuarios. Éstas fueron publicadas en el Periódico Oficial el 11 de noviembre del mismo año, y el artículo transitorio indicaba que el Ejecutivo estatal debía “gestionar y reglamentar el procesamiento de denuncias por violaciones a los derechos de los usuarios del transporte público a través del número telefónico 911”.

Sin embargo, a través de su Unidad de Transparencia, la dependencia destacó que hasta la fecha eso no ha ocurrido.

Rocío Corona Nakamura, exdiputada autora de las reformas, explicó que éstas fueron motivadas por las quejas de pasajeros por los malos tratos, sobre todo cuando usaban transvales.

“Ya se publicó en el Periódico Oficial esta reforma. Sí entró en vigor, sí se hizo la reforma, fue aprobada por el Pleno del Congreso y fue publicada por el gobernador”.

Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), consideró que se debe habilitar la denuncia al 911 a fin de facilitar la recepción de quejas y sancionar a los operadores por esta causa.

“La encuesta que levantó el Instituto Metropolitano de Movilidad da un dato muy relevante porque del universo de cerca de 1.6 millones de usuarios que tenemos en la Zona Metropolitana, tanto jóvenes como adultos mayores, 49.6% de ellos manifestaron que habían sido maltratados por el uso del transvale”.

A guardar el Bienevale en los bolsillos

Martha Elena Peredo caminaba aprisa para tomar la ruta 629 en las calles del Centro de Guadalajara. Como es un adulto mayor, en ocasiones utiliza los llamados Bienevales. Y su experiencia no ha sido la mejor, pues los choferes casi siempre se molestan cuando usa ese medio de pago.

“Generalmente no lo reciben; lo toman de manera grosera y, si te ven que tienes el Bienevale en la mano cuando estás esperando, sólo no te dan la parada”.

Esto ha provocado que, pese a tener el derecho al descuento, mejor opte por pagar el pasaje completo. “Por eso, contadas ocasiones llego a comprar bienevales, porque a veces tiene uno prisa y no le permiten a uno pagar con esto”.

Aseguró que ya se ha quejado de los choferes, pero las molestias han persistido. “Hay unos teléfonos que se encuentran en los autobuses, pero he llamado y no pasa nada, siguen las cosas igual. Hay rutas en las que es más frecuente”.

Hugo Enrique Rosales, estudiante, utiliza los boletos de descuento para trasladarse a su universidad. Él percibe cierta discriminación cuando intenta pagar. “Te hacen sus malas caras y se quedan en su plan de: ‘No te lo voy a valer, si quieres pagas y si no, bájate’. Es lo que interpretas cuando no te quieren tomar el Bienevale”.

Lourdes Abel, otra mujer adulta mayor, sí usa los Bienevales en toda ocasión y admitió que es difícil usar este medio para viajar. “Y más con los choferes adultos, los que son más grandes son los que son más groseros, los que se molestan, hacen malas caras y a veces los arrebatan”.

Ella no se ha quejado, pues no cree que les llamen la atención. “La verdad tengo tanto tiempo que mejor los ignoro. Inclusive hay un número telefónico anotado en los camiones, pero siento que es pura pérdida de tiempo”.

Si hubiera una manera de poder revisar el estado de cada queja, dijo, sí lo haría. “Me gustaría que hubiera alguna forma de buscar el seguimiento de estas quejas, que se viera que se está haciendo algo”.

El sistema colectivo actual está reprobado por los pasajeros en la conducción del chofer, con una calificación de 5.27; y en el trato de conductor al usuario con respeto y cordialidad, que obtuvo 5.71. EL INFORMADOR/Archivo

Renunció al orden

Carlos Romero Sánchez (académico de la UdeG)

El haber congelado la habilitación de las quejas contra choferes a través del 911 confirmó, aún más, que la administración pasada del Gobierno del Estado renunció a sus facultades para ordenar el transporte público.

El experto, quien también forma parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad, señaló que como académico también utiliza el transporte público con transvales, por lo que ha vivido en carne propia los malos tratos de los conductores.

Recordó que la cuarta recomendación que el Observatorio Ciudadano emitió en 2014 era sobre el sistema de quejas, y ésta sigue sin atenderse. Insistió que la nueva administración deberá exigir que se rindan cuentas a los responsables, así como hacer que la ley se cumpla.

Sin datos

El exdirector de Transporte Público de la Semov, Gustavo Flores, confirmó a este medio que a través de la línea 911 no se recibían quejas en contra de choferes, y aunque admitió que sí han recopilado denuncias a través de otros medios, no refirió cuántas ni las sanciones que se les aplicaron.

Lamentan omisión

Rocío Corona Nakamura, exdiputada autora de las reformas a Ley de Movilidad para sancionar a los choferes que maltraten a usuarios del transporte público, señaló que el Congreso debe exigir que se cumpla esa normatividad.

La reforma incluyó un artículo transitorio en donde se pide que el Ejecutivo estatal gestione y reglamente el procesamiento de las quejas contra los conductores a través de la línea 911.

Esto, porque un acuerdo de 2015 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indica que el Ejecutivo es el facultado para establecer convenios en materia de seguridad y justicia, en este caso con el 911 y demás plataformas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Corona recordó que las modificaciones se justificaron por los malos a quienes hacen uso de los Bienevales.

“Será un servicio, no un negocio”

La nueva administración estatal regresará el estatus de servicio al sistema de transporte público de la Entidad, por lo que no será más visto como un negocio, afirmó Enrique Alfaro durante su primer discurso como gobernador.

“Desde hoy quiero mandar un mensaje claro y respetuoso a los transportistas: el modelo ruta-empresa no será para que el Gobierno o algún funcionario haga negocio. Ese es mi compromiso, los vamos a respaldar en ese sentido. Quien no entienda este cambio de modelo perderá su concesión”.

Para el nuevo jefe del Ejecutivo, el primer paso será garantizar que la tarifa actual, definida mediante criterios técnicos, realmente se vea reflejada en la calidad del transporte. Y si no se cumple con ello no habrá amenazas. “Simplemente se le acabará el negocio”.

“Cada ruta beneficiada por la tarifa avalada técnicamente será sometida a una revisión detallada para garantizar que verdaderamente presten un servicio de calidad. Mi compromiso es sencillo de explicar: en un año habremos ordenado nuestro sistema de transporte, tendremos un esquema de apoyo para sectores específicos bien organizado y contaremos con una tarifa que se defina siempre con criterios técnicos y no políticos”, afirmó.

Reprobados en las encuestas

De acuerdo con evaluaciones del Instituto de Movilidad y de la Universidad de Guadalajara (UdeG), las unidades del transporte público no cumplen con los aspectos técnicos en más de 35%, lo que dificulta que transiten hacia el nuevo modelo de transporte.

“Pero además, la ruta empresa, y eso está en las recomendaciones del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, el chofer debe estar capacitado y preparado”. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, afirmó que eso no se cumple a cabalidad.

Sostuvo que, de acuerdo con estudios hechos por la UdeG, los principales problemas y quejas del usuario son con relación a los malos tratos de los choferes. Lamentablemente, la mayor parte de las quejas son porque el chofer no está bien capacitado y desafortunadamente siguen prestando un mal servicio a los usuarios”.

La Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara del Instituto de Movilidad reveló que el sistema colectivo actual está reprobado por los pasajeros en la conducción del chofer, con una calificación de 5.27; y en el trato de conductor al usuario con respeto y cordialidad, que obtuvo 5.71.

CLAVES

¿Qué dice la ley?

Artículo 191 de la Ley de Movilidad: se sancionará a los conductores o propietario s de vehículos, o administradores de ruta en su caso, cuando brinden un servicio deficiente, maltraten o falten al respeto a cualquier ciudadano. Éste existe cuando al usuario se le niega el servicio sin causa justificada o sea víctima de actos violentos, discriminatorios o humillantes.