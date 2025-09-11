Aumenta el número de pasajeros de la L3 en cinco años

Este 12 de septiembre la Línea 3 del Tren Ligero cumple cinco años, y lo celebra con un aumento en el número de pasajeros que traslada diariamente en sus 16 trenes que la componen.

La Secretaría de Transportes dio a conocer que esta línea del Tren creció 214% en afluencia, al pasar de atender 75 mil usuarios diariamente en 2020, pasó a poco más de 161 mil en 2025.

Pese a ello, la cifra todavía dista de la meta planteada en su proyecto inicial. El proyecto original de la Línea 3 del Tren Ligero contemplaba trasladar a más de 230 mil pasajeros al día en la Metrópoli, ante lo cual el Siteur ha manifestado en ocasiones anteriores que se trataba de un número estimado a futuro, al cual se podría llegar una vez que la demanda así lo requiera, implementen trenes adicionales necesarios para tener una frecuencia de paso de dos minutos.

Destacando el aumento de pasajeros en cinco años, las autoridades estatales han mencionado que se debe en gran medida al impulso del Plan Integral de Reordenamiento del Transporte Público (PIMUS), mediante el cual la ciudadanía se ha ido adaptando al uso de sistemas que favorecen la multimodalidad y amplían las opciones de movilidad para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

En este sentido, la Línea 3 de Mi Tren conecta con la Línea 1 en la estación Ávila Camacho y con la Línea 2 en Guadalajara Centro, en ambos casos con transbordo gratuito.

Además, enlaza con Mi Macro Calzada en Bicentenario y con Mi Macro Periférico en Periférico Belenes, donde el descuento es del 50 por ciento, al igual que en el transbordo hacia Sitren.

Para viajes combinados con MiBici, las y los usuarios pueden completar su trayecto en bicicleta y consultar los puntos de anclaje más cercanos en mibici.net/es/mapa. La tecnología incorporada en la Línea 3 y su operación han sido reconocidas como referente a nivel mundial.

"El sistema automático de conducción es único en el país, garantiza un control preciso y alta seguridad, al reducir al mínimo la posibilidad de accidentes", señalaron las autoridades estatales a través de un comunicado.

Gracias a ello, en un lustro de operación la L3 transportó a más de 228 millones 567 mil personas. A la fecha las unidades recorrieron más de 11 millones de kilómetros, a lo largo de 18 estaciones, conectando a Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan en sus 21.5 kilómetros.

Así opera la L3 del Tren Ligero:

Cada tren está conformado por tres vagones con aire acondicionado, espacios preferenciales y áreas exclusivas para sillas de ruedas. Además, cuentan con 24 puertas, pulsadores de apertura interior y exterior, así como tiradores de alarma.

Las estaciones de la Línea 3 cuentan con accesibilidad universal y señalética clara que facilitan el desplazamiento de las y los usuarios.

"El personal de SITEUR está disponible en cada estación para brindar orientación y asistencia, en especial a personas con discapacidad, adultos mayores y grupos que requieren apoyo adicional, para garantizar un servicio seguro, incluyente y de calidad. También disponen de un sistema de peaje con tarjetas inteligentes sin contacto, detección y extinción de incendios, interfonos de atención al usuario y emergencias, circuito cerrado de monitoreo y pantallas informativas en estaciones y al interior de los trenes", señalaron las autoridades a través de un comunicado.

Además, afirmaron, la transformación del transporte público en el sistema se refleja en la respuesta de sus usuarios, dado que en la Encuesta de Satisfacción a Usuarios de 2024 obtuvo una calificación aprobatoria de 8.1 frente al 5.6 registrado en 2018.

SABER MÁS:

-Tiene un horario de 05:00 a 23:00 horas, con un costo de 9.50 pesos en el pasaje.

-Cuenta con transbordos gratuitos con las Líneas 1 y 2, con 50 por ciento de descuento con Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico.

-Tiene 18 estaciones distribuidas a lo largo de 21.5 kilómetros.

-Frecuencia de paso de cuatro minutos con 40 segundos, en hora pico, y seis minutos y 15 segundos en hora valle.

-La Tarjeta Mi Movilidad permite acceder a toda la red SITEUR, rutas de Mi Transporte, Mi Macro Calzada y Periférico, y MiBici (previa suscripción), así como a unidades de Mi Transporte en Ciudad Guzmán, Tepatitlán de Morelos y Puerto Vallarta.

-Las ventajas de la tarjeta son que se paga la tarifa exacta, ingresas más rápido, es segura y se puede recargar en estaciones de Mi Tren, tiendas OXXO o mediante la aplicación Mi Saldo. Los puntos de recarga pueden consultarse aquí: http://gobjal.mx/RecargaMiMovilidad .

