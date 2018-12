En el sexenio, 8 de cada 10 desapariciones de los últimos 11 años

Ocho de cada diez personas reportadas como desaparecidas y no localizadas aún tuvieron lugar durante el sexenio del gobierno estatal saliente de Jorge Aristóteles Sandoval, se puso de relieve en el informe sobre el tema presentado este jueves por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

El trabajo titulado “Proceso de Creación e Implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, ¿El camino hacia la Verdad y la Justicia?”, trata de exponer al gobierno entrante el fenómeno, recuperar la memoria sobre los procesos participativos y rescatar las buenas prácticas, manifestó Anna Karolina Chimiak, coordinadora del informe.

De acuerdo a los datos recabados, que tomaron como fuente a la Fiscalía General del Estado, en el 2008 se tenía el registro de tan solo 64 personas desaparecidas no localizadas, número que se elevó a 337 en el 2012.

Sin embargo, desde el inicio del sexenio tuvo una escalada exponencial hasta llegar a mil 860 personas desaparecidas no localizadas hasta el 30 de septiembre.

"Frente a este contexto, se han generado espacios de diálogo entre familiares de desaparecidos, organizaciones civiles y las autoridades (...) a fin de dar seguimiento al tema de la desaparición de personas en la entidad y generar los mecanismos de participación y rendición de cuentas", dijo Chimiak.

Exigen a Congreso autonomía presupuestal en independencia

Uno de los mayores logros de las organizaciones y colectivos fue que crearan la Fiscalía Especializada para personas Desparecidas y la Comisión de Búsqueda. Sin embargo, sus condiciones no permiten resultados, lamentó Martha Morales, del colectivo Por amor a Ellxs, por ejemplo, tienen poco presupuesto. "No salen a buscar a nuestros hijos".

Chimiak coincidió en que una Fiscalía que investiga graves violaciones a los derechos humanos debe de contar con una autonomía presupuestal y operativa. Es por ello que exigieron al Congreso del Estado que asigne las partidas presupuestales y se contemplen los recursos suficientes sin que dependa de otra área.

Acéfalas, Fiscalía de Desaparecidos y de Derechos Humanos

El que la Fiscalía de Desaparecidos se haya quedado sin su titular, José Raúl Rivera Rivera, da cuenta de que la poca independencia de esa área, lamentó Chimiak.

"Al parecer el fiscal especializado firmó una renuncia, no se ha tomado en cuenta la continuidad de estos procesos de selección participativos más independientes, esas son nuestras principales preocupaciones".

El ahora ex fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, aclaró que Rivera no renunció, sino que se le venció el contrato y no le fue renovado, lo mismo que a Haro, por lo que ambas áreas se encuentran actualmente con un encargado de despacho, Juan José Mercado y Alejandro Góngora, respectivamente.

LS