En el olvido, el proyecto de parabuses seguros en ZMG

Los dos parabuses intervenidos por la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), a los cuales les colocaron cámaras con la finalidad de evitar los delitos que suelen cometerse alrededor de ellos, fueron olvidados tras “poner en pausa” a dicho organismo.

El 22 de enero de 2018, dos aparatos habían sido instalados en los paraderos de la Preparatoria 8 y del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI). Se trató de una prueba piloto en la que se pondría esta tecnología en los 30 puntos más inseguros de la metrópoli, ubicados principalmente en las cercanías de los espacios educativos.

Sin embargo, el de la Preparatoria 8, alzado sobre Periférico Norte, fue retirado hace algunos meses, debido a los trabajos de reencarpetamiento del Periférico, y nunca fue devuelto, sólo se puso un señalamiento vertical para anunciar la parada de camiones. Sobre la cámara nada se sabe.

“La cámara estaba ahí en la parada de los camiones. Nunca me di cuenta si funcionaba o no, pero la quitaron cuando empezaron a repavimentar y no la volvieron a poner”, expresó Evangelina Contreras, comerciante de la zona.

El aparato colocado en el paradero del CUCEI, en el cruce de Boulevard Marcelino García Barragán y Olímpica, continúa en el sitio, pero no funciona.

La AMS fue instalada en noviembre de 2016 por la Junta de Coordinación del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan). Al consultar al Instituto sobre la continuación del proyecto, éste indicó desconocer sus avances y aseguró que quien debe tener información es la Coordinación de Seguridad del Estado, al quedar encargada de los proyectos de la AMS en lo que se retoma el organismo. Sin embargo, hasta anoche no se obtuvo respuesta.