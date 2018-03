En Tlajomulco se han registrado 56 incendios forestales este año

La Dirección General de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco informó que en este municipio se han registrado 56 incendios forestales en lo que va del presente año.

Indicó, en un comunicado, que es primordial ofrecer una oportuna atención a la ciudadanía ante cualquier emergencia, para salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes, así como dar atención inmediata a los incendios forestales.

Resaltó que la prevención es muy importante para evitar siniestros, por eso se invita a la ciudadanía a atender las medidas preventivas necesarias en esta temporada de estiaje, donde hay mucho viento y un clima muy seco.

Recordó que las líneas para reportar incendios son Protección Civil y Bomberos Tlajomulco: 37981598; y Emergencias: 911.

La dependencia detalló que las medidas preventivas son: no arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera y menos en el bosque; no tirar basura, ya que las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego al crear el efecto lupa con los rayos del sol; y no hacer fogatas.

Además de no estacionar automóviles en la orilla de la carretera donde haya hierba seca; no dejar ningún producto inflamable después de acampar; no encender fuego en el monte si las condiciones son desfavorables; y guardar líquidos combustibles en lugares seguros.

Señaló que los incendios forestales en su mayoría, son directa o indirectamente provocados por alguna acción del humano.

Detalló que cuando se queman materiales de origen natural, como pastizales, la madera o la resina de los árboles, se desprenden partículas diminutas de carbón y otras sustancias que vemos en forma de humo y resultan tóxicas para el organismo.

Enfatizó que de acuerdo a datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, del 1 de enero al 21 de marzo de este año sólo 67 de los 80 días de este lapso en el área metropolitana de Guadalajara se ha tenido mala calidad del aire, entre 100 a 150 puntos Imeca.

OA