En IMSS Jalisco ignoran nueva atención gratuita

El personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco ignora detalles sobre la aplicación gratuita de servicios de salud y medicamentos a personas sin seguridad social, como parte de las medidas del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que comenzó a operar este año en sustitución del Seguro Popular.

Este medio consultó a trabajadores de cinco clínicas del IMSS sobre la atención que han brindado a los miembros de ese sector. Admitieron que no han sido notificados y que desconocen los alcances del plan.

Una empleada de la clínica 52 dijo que pueden recibir a una persona sin seguridad social en el área de urgencias, pero que se le cobraría por la consulta hasta 700 pesos, lo cual es contrario al objetivo del Insabi.

La mayoría mencionó no saber sobre el arranque de la dependencia federal y sus implicaciones para la institución.

Las clínicas del IMSS que este medio visitó en la metrópoli fueron la 54, 110, 89 ,52 y 53.

Según el decreto que se publicó en noviembre en el Diario Oficial de la Federación, la administración y dirección del Instituto dependerá de su titular y de una Junta de Gobierno que integrará al director del IMSS.

Se estima que en Jalisco hay cerca de tres millones de personas sin acceso a la seguridad social. En todo el país son 69 millones.

El Insabi reemplazó desde ayer al Seguro Popular y uno de sus fines es que las personas sin seguridad social ya no tengan que afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos. Sólo necesitan llevar su credencial de elector, CURP, o acta de nacimiento a los centros de salud, hospitales o clínicas del IMSS o ISSSTE.

El titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, dijo que con este programa habrá atención para todos los padecimientos, incluso para aquellos que generan grandes gastos, como el VIH o el cáncer.

Ferrer Aguilar afirmó que gradualmente la nueva dependencia “recuperará” clínicas y hospitales que están en el abandono. Sin embargo, el comunicado oficial no ofrece más detalles sobre las instituciones en las que los ciudadanos podrían solicitar el servicio gratuito.

Prometió también que se dará base a trabajadores, aumentarán el personal sanitario y aprovecharán la experiencia de quienes laboraban bajo el Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

Esta casa editorial solicitó al IMSS una entrevista sobre el tema, pero no la concedió.

Garantizan atención ante la extinción del Seguro Popular (2095754)

El OPD Servicios de Salud Jalisco y el Hospital Civil se encargarán de los pacientes

El secretario de Salud estatal dice que ofrecerán contratos temporales a los trabajadores

Ante la desaparición del Seguro Popular, que será sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), autoridades del Gobierno estatal afirmaron que continuará la atención médica para los que estaban afiliados al primero como para los que no cuentan con seguridad social.

Los servicios que prestaba el Seguro Popular en la Entidad serán cubiertos, sin necesidad de póliza o afiliación, a través de la red de hospitales y centros de salud pertenecientes al Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco y del Hospital Civil.

El secretario de Salud en el Estado, Fernando Petersen Aranguren, aseguró que se le extenderán nuevos contratos a los poco más de cinco mil trabajadores contratados mediante el Seguro Popular.

Este personal será absorbido por Servicios de Salud Jalisco en espera de que se publiquen y entren en vigor las reglas de operación del Insabi.

El funcionario dijo que están garantizados los recursos federales para pagar a los trabajadores.

Los nuevos contratos serán por dos meses a partir del 1 de enero. Añadió que se espera que la mayoría de los antiguos trabajadores del Seguro Popular sean recontratados en los próximos seis meses por el Insabi.

La directora de Servicios de Salud Jalisco, Consuelo Robles, indicó que el proceso de contratación será llevado a cabo mediante la instalación de un módulo en las oficinas centrales del OPD.

Francisco Salcedo, director en Jalisco del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), destacó que se tienen bases de datos con los perfiles de los empleados del Seguro Popular, y que el REPSS seguirá operando durante la transición al Insabi.

El Civil, sin sorpresas

Norma Angélica acudió al Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” el 31 de diciembre para que internaran a su hijo por un problema en la vesícula. Un día después fue operado. Ella utilizó su afiliación al Seguro Popular para cubrir un estudio y una radiografía.

De manera oficial, el Seguro Popular dejó de existir el 1 de enero. Sin embargo, en el Hospital Civil continuó la atención para sus beneficiarios con normalidad, como lo pudo comprobar esta casa editorial en una visita.

“Estábamos así con nervios de, si ya no hay Seguro, qué es lo que vamos a hacer para pagar, porque ya estamos bien gastados”, dijo Norma Angélica.

La mujer era parte de un flujo de usuarios que acudió a la ventanilla del Seguro Popular para solicitar la cobertura de algún servicio. Personal administrativo del hospital señaló que la operación se mantuvo sin cambios.

El Gobierno federal dio a conocer que desde ayer el Seguro Popular será reemplazado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el cual quienes no cuenten con seguridad social podrán ser atendidos al presentar su credencial de elector, su Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento.

PARA SABER

Cruz Verde

Las unidades de la Cruz Verde de Zapopan no enfrentaron la misma situación que el Civil.

El alcalde zapopano, Pablo Lemus Navarro, había adelantado en los últimos días de diciembre que no sería posible continuar prestando el servicio tras la desaparición del Seguro Popular.

Este medio consultó algunas de las unidades de la Cruz Verde de Zapopan y corroboró que, en efecto, el servicio dejó de ofrecerse desde ayer.

A pesar de ello, el Gobierno zapopano afirmó que los precios de los servicios serían accesibles.

De la misma manera, en una visita a la unidad “Dr. Jesús Delgadillo Araujo”, de la Cruz Verde Guadalajara, se encontró que el módulo de atención del Seguro Popular estaba cerrado.

Incertidumbre reina en el "Hospitalito"

La extinción del Seguro Popular y el arranque del Insabi generó incertidumbre entre las personas que ayer acudieron al Hospital General de Zapopan, también conocido como “Hospitalito”.

Una de ellas fue Luis Alberto Castillo, quien esperaba a que dieran de alta a su hija y se enteró del cambio.

“Nos dijeron que no había Seguro Popular y que iban a comenzar a cobrar. Las (mujeres) que se aliviaron ayer, hasta antes de las 12 de la noche, no les van a cobrar. Mi hija se alivió a las nueve de la noche y se supone que no nos van a cobrar. No sabíamos nada del cambio, apenas cuando llegamos nos enteramos”, comentó.

Fernanda acudió al área de urgencias del “Hospitalito” a llevar a un familiar en estado grave. Ella dijo que tendrá que pagar una cuota de recuperación.

“Aún no sabemos cuánto nos van a cobrar. Nos dijeron que con la trabajadora social se puede hacer algo para que no sea tanto”.